Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk naar EK-finale op 50 meter vrij

Femke Heemskerk tikte achter de Deense als tweede aan in 24,41 en plaatste zich daarmee ook voor de finale van dinsdag in de Donau Arena. Heemskerk verzekerde zich vorige maand in Eindhoven van een olympisch startbewijs op de 50 vrij, na een strijd met Valerie van Roon die eerst juridisch en daarna in het water werd uitgevochten.

Kromowidjojo pakte bij de vorige EK, in 2018 in Glasgow, brons op de 50 vrij. Het goud ging toen naar Sarah Sjöström, de Zweedse die nu ontbreekt als gevolg van een elleboogbreuk. Blume pakte in Glasgow zilver. De Deense zette maandag in Boedapest met 24,06 de beste tijd van dit jaar neer.

Bekijk ook: Kira Toussaint heeft glashelder doel op EK zwemmen