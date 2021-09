Elftal van de Week: ’Steven Berghuis heeft de nummer 10-positie fantastisch ingevuld’

DOEL

„Lars Unnerstall is echt een betrouwbare keeper, stond er tegen FC Utrecht op de momenten dat het echt moest”, aldus de ex-international. „Hij weet wat er gevraagd wordt en straalt echt iets uit, ook naar zijn verdediging toe. Bij Willem II was het leuk dat vierde keeper Connor van den Berg de nul hield bij zijn invalbeurt.”

DEFENSIE

„André Ramalho is in korte tijd uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde speler in het hart van de defensie van PSV”, zegt Meerdink. „In de eerste helft tegen AZ had hij misschien iets meer moeite dan gewoonlijk, maar in de tweede helft stond hij nog meer op als de leider achterin. Hij vormt een heel mooi koppeltje met Armando Obispo.”

„Obispo staat dan ook naast Ramalho in het Elftal van de Week”, zegt de voormalig halvefinalist in de UEFA Cup. „PSV kon op dit tweetal leunen. Obispo wordt al jaren als groot talent gezien, maar kan nu in combinatie met Ramalho ook meer brengen. Zijn ontwikkeling verloopt daardoor misschien nog sneller. Hij was echt aanwezig.”

„Robin Pröpper maakte natuurlijk een wereldgoal tegen FC Utrecht in blessuretijd, zijn tweede in korte tijd”, zag Meerdink. „Hij weet hoe hij zich moet positioneren achterin en speelt in dit soort duels al geruime tijd altijd wel een 6,5. Een prima aanwinst voor FC Twente.”

MIDDENVELD

„Het is te hopen dat Jordy Clasie fit blijft, want dan kan hij met Fredrik Midtsjø echt vormgeven aan AZ”, zegt de voormalig buitenspeler van de Alkmaarders over zijn beste speler van de week. „Ze hebben beiden de ervaring ervoor en tegen PSV was ondanks de nederlaag te zien dat ze ook weten wat er gevraagd wordt in topduels. Vooral de eerste helft was erg sterk. Clasie gaf echt een paar heerlijke passes tussen de linies door. Dat is hoopvol, want Clasie is gewoon een prima speler.”

Jordy Clasie laat Olivier Boscagli van PSV zijn hielen zien. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

„Bryan Smeets was heel belangrijk voor Sparta”, zag Meerdink. „Met de goal kwam hij op het juiste moment, op de juiste plek in de zestien en hij leverde ook een prima assist. Hij probeert altijd de oplossing vooruit te zoeken en is een speler die het ook ziet. Ook nieuweling Mohammed Osman liet zien dat Henk Fraser er gelukkig voor hem een goede optie bij heeft.”

„Ryan Gravenberch is een geweldig talent, maar weet dat ook op de juiste manier in te zetten. Hij laat heel snel zien dat hij weet wat er gevraagd wordt. Dat is óók een kwaliteit en heeft Ajax ook in de grote wedstrijden nodig. Daarbij is alles op tempo. Het inspelen en doorbewegen, het als geen ander het spel kunnen verplaatsen.”

„Steven Berghuis heeft de nummer 10-positie fantastisch ingevuld”, vindt Meerdink van de man van twee assists. „Hij had ongetwijfeld zijn bij Oranje gevonden ritme op de rechterflank willen doortrekken bij Ajax. Maar ik denk dat Erik ten Hag de juiste keuze maakte door hem op 10 te zetten. Hij weet precies wat er om zich heen gebeurt, in zijn rug of voor zich, en geeft altijd de juiste snelheid aan de bal. Maar wat had Ten Hag gedaan als ook Klaassen erbij was geweest?”

AANVAL

„Cyril Ngonge is een grillige, onvoorspelbare speler en dat is altijd mooi om naar te kijken”, zegt Meerdink. „Dat moet hij ook behouden, al moet hij misschien nog iets zuiniger worden in zijn keuzes. Hij raakte vlak na rust al de paal en kopte prachtig de 1-1 binnen tegen SC Heerenveen.”

Martijn Meerdink: ’Steven Berghuis heeft de nummer 10-positie fantastisch ingevuld’ Ⓒ ProShots.

„Cambuur heeft met Tom Boere een prima spits. Hij is balvast en belangrijk als kapstok in de manier waarop Cambuur wil spelen. Zeker op de aanval in eigen huis kan dat veel opleveren, want hij weet heel goed waar de bal valt en heeft een neusje voor de goal.”

„Issa Kallon is links van Boere echt een handenbindertje. Ook hij moet soms iets zuiniger zijn in zijn keuzes, maar hij is wel agressief en er komt veel dreiging bij hem vandaan. Dat wordt voor Cambuur echt een gewaardeerde speler, met nu een prima voorzet bij de 1-1 van Boere.”