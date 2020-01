Barcelona vier maanden zonder Luis Suárez

De lange afwezigheid van Suárez is een nieuwe tegenvaller voor trainer Ernesto Valverde, wiens positie steeds wankeler wordt door de tegenvallende prestaties van de Spaanse kampioen.

Suárez stak juist in grote vorm. Hij was de laatste weken met doelpunten en assists bij vrijwel alle goals van Barcelona betrokken. De 32-jarige spits was elf keer trefzeker in de Spaanse competitie en drie keer in de Champions League. De oud-speler van FC Groningen en Ajax speelde donderdag in de Saudische stad Jeddah nog 90 minuten tegen Atlético Madrid. Hij verloor met Barcelona de halve finale van het toernooi om de Spaanse Supercup met 3-2.