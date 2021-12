Mercedes en Lewis Hamilton zwaaien Valtteri Bottas op ludieke wijze uit

Bij het maken de jaarlijkse teamfoto, die steevast tijdens het laatste Grand Prix-weekeinde wordt geschoten, zetten alle werknemers, onder wie Hamilton een masker van de Fin op. „Alsof je in een spiegel kijkt. We hadden nog een laatste verrassing in petto voor Bottas”, aldus Mercedes op Twitter.

Bottas rijdt sinds 2017 voor Mercedes, dat hem na vijf jaar bij Williams naar het team haalde als vervanger van Nico Rosberg. De 32-jarige coureur uit Nastola won namens het team tien races en eindigde in totaal 58 keer op het podium.

In 2019 en 2020 eindigde Bottas als tweede in het wereldkampioenschap, achter Hamilton. „Hij is de beste teamgenoot die we in deze sport ooit hebben gezien”, zei de Brit eerder al. Bottas kwam er zaterdag echter niet aan te pas in de kwalificatie. Hij start zondag slechts als zesde.

Bottas rijdt volgend jaar voor het team van Alfa Romeo.