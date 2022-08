De Bruyne loodst Man City naar ruime zege, Gabriel Jesus schittert bij Arsenal

Halverwege was het al 3-0. Ilkay Gündogan opende de score, op aangeven van Erling Haaland. Kevin De Bruyne verzorgde de tweede treffer. De Belg verraste doelman Mark Travers met een fraai schot met de buitenkant van de voet. Phil Foden was goed voor de 3-0, na voorbereidend werk van De Bruyne. In de slotfase liep Manchester City verder uit door een eigen treffer van Jefferson Lerma.

Vorige week opende City het seizoen in de Premier League met een overwinning op West Ham United (2-0). De bij Dortmund weggehaalde Noorse spits Haaland nam in dat duel beide treffers voor zijn rekening.

De Nederlandse international Nathan Aké was basisspeler bij de kampioen van Engeland. Marcos Senesi, oud-Feyenoorder, viel in de 80e minuut in bij Bournemouth.

Gabriel Jesus troef twee keer doel bij Arsenal. Ⓒ ANP/HH

Arsenal

Ook Arsenal won het tweede duel. De formatie van de Spaanse coach Mikel Arteta was thuis te sterk voor Leicester City, 4-2. Gabriel Jesus, vorig seizoen nog spelend voor Manchester City, scoorde voor rust twee keer. De bezoekers kwamen terug door een eigen doelpunt van William Saliba. Door Granit Xhaka liep de Londense formatie weer verder uit, na voorbereidend werk van Jesus. Vervolgens maakte James Maddison het weer even spannend, alvorens Gabriel Martinelli er 4-2 van maakte.

Leeds United

Leeds United gaf kort voor tijd de winst uit handen bij Southampton. Na de hervatting liep de formatie aanvankelijk wel uit naar 0-2, door twee doelpunten van Rodrigo. De Spanjaard scoorde een keer op aangeven van Pascal Struijk, de Nederlandse verdediger van Leeds. Joe Aribo en Kyle Walker-Peters scoorden vervolgens voor de thuisclub.

Sven Botman stond in de basis bij Newcastle United, dat gelijkspeelde (0-0) bij Brighton & Hove Albion. Joël Veltman deed mee bij Brighton.

