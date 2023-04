Pogacar verovert ook Nederland: Sloveen wint Amstel Gold Race met lange solo

Al vroeg na de start ontstond er een vlucht met zeven renners, maar ver in de finale kwamen de zeven niet. Op meer dan 100 kilometer van de meet werden ze al gegrepen, waarna de finale vroeg geopend werd door een aanval van Gianni Vermeersch. Hij kreeg een man of 15 mee met daarbij topfavoriet Tadej Pogacar. Ook Tom Pidcock, Aleksey Lutsenko en de Nederlander Lars van den Berg waren present. Jumbo-Visma had met Tosh van De Sande ook een man mee, maar bij de eerste passage van de Cauberg moest hij lossen. Zodoende moest Jumbo achtervolgen, maar dichter bij dan twintig seconden kwamen ze niet. Ook de andere achtervolgende ploegen, Bahrain-Victorius en Trek-Segafredo, konden het gat niet dichtrijden. Bovendien was er in het peloton op dik 50 kilometer een grote valpartij, waardoor de groep gehalveerd werd.

Ook vooraan werd de groep langzaam uitgedund, zo moest Van der Berg afhaken. Dat gold aan de voet van de Kruisberg ook even voor Pogacar. De Sloveen moest van fiets wisselen, maar was razendsnel terug bij de rest van de koplopers. Een paar kilometer later trok de tweevoudig Tourwinnaar ten aanval op de Eyserbosweg. Pidcock volgde eenvoudig en even na de top haakte de 22-jarige Ben Healy aan, die midweeks al indruk maakte met een tweede plek in de Brabantse Pijl. Lutsenko en Andreas Kron bleven hangen op een meter of 50 van het drietal. Op de Keutenberg ging Pogacar nog een keer op de pedalen staan en Healy en Pidcock losten enkele seconden na elkaar.

Pogacar was vertrokken voor weer een lange solo van bijna 30 kilometer. Daarachter verraste Healy nog maar eens door op de Geulhemmerberg Pidcock achter te laten. De Ier kwam zelfs even iets dichter bij Pogacar, maar kon hem niet bedreigen. Vier jaar geleden, in zijn debuutjaar als prof, gaf hij nog op in de Amstel Gold Race, maar dat was er dit jaar dus niet bij voor Pogacar, die alweer zijn elfde zege van het seizoen boekte.

Healy werd daarachter tweede, terwijl Pidcock nog maar net Kron en Lutsenko achter zich wist te houden.