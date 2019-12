Druk op onervaren Twente-trainer Garcia neemt verder toe

FC Twente-trainer Garcia Garcia met Wout Brama. Ⓒ ANP Sport

WAALWIJK - Na de 3-0 nederlaag bij hekkensluiter RKC Waalwijk sluit FC Twente het kalenderjaar af in crisissfeer. De gezichten stonden bedrukt bij de club uit Enschede na de derde pijnlijke nederlaag in een week. Eerder beëindigde Vitesse in de Grolsch Veste een reeks van zes duels zonder zege door met 3-0 te winnen en werd FC Twente in de KNVB-beker in eigen huis vernederd door provinciegenoot Go Ahead Eagles (2-5).