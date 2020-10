Sjinkie Knegt: onverantwoord om nu te shorttracken vanwege corona

Volgens de 31-jarige Fries is het vanwege het coronavirus onverantwoord. „De GGD wil beweren dat shorttrack geen contactsport is, maar dat is het wel. En er komen nu allerlei shorttrackers uit andere landen hier naartoe. Ik vind het onverantwoord, de kans op besmetting is alleen maar groter. Maar als ze willen dat we meedoen, dan doen we dat maar”, aldus Knegt.

Normaal gesproken zijn bij de Invitation Cup tickets te verdienen voor wereldbekerwedstrijden. De internationale schaatsunie ISU heeft die wedstrijden vanwege het coronavirus echter geschrapt. Daardoor staat er niet zoveel op het spel in Heerenveen.

„Het is in onze sport vrij kansloos om een bubbel te creëren”, zegt Knegt. „Bij het langebaanschaatsen is dat anders. Daar zijn minder deelnemers uit andere landen. Maar zelfs daar is het niet gelukt. Of niet gelukt, de ISU ziet het in ieder geval niet zitten.”

Naast Nederlanders doen er ook shorttrackers uit Frankrijk, Polen, België, Letland en Israël mee aan de Invitation Cup. De buitenlandse shorttrackers verblijven in een hotel. Iedereen wordt voor aanvang van het toernooi getest. Knegt: „Maar ik ga ook gewoon weer naar huis, naar m’n vrouw en kinderen. Dus wat heeft zo’n test dan voor zin?”

Over het vervolg van het seizoen is Knegt vrij somber gestemd. „Ik heb me er een beetje bij neergelegd dat het dit jaar niets gaat worden. Het is nog niet heel erg aan de betere hand. Eén dezer dagen volgt een beslissing over het wel of niet doorgaan van het EK. Ik ben daar niet heel positief over. Als wedstrijden wel door kunnen gaan, heeft het alleen zin als iedereen er is. Als bepaalde toppers niet mee kunnen doen, zie ik het niet zo zitten.”

Het slechte vooruitzicht zorgde bij Knegt niet voor de beste moraal. „Zes weken terug had ik wel moeite om me op te laden. Je weet niet wanneer je aan de bak moet. Nu heb ik wel weer de motivatie gevonden om te trainen.”