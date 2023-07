Wout van Aert woensdag direct na finish met privé-jet naar België gevlogen

Na de aankomst woensdag in Courchevel nam Van Aert met een knuffel en een veelzeggende blik afscheid van kopman Jonas Vingegaard, waarna hij discreet het Tour-peloton verliet. Vervolgens ging hij richting België met een helikopter en privéjet.

Arthur van Dongen, ploegleider bij Jumbo-Visma, heeft bij de start in Moûtiers uitleg gegeven bij het nieuws van enkele uren eerder, dat Wout van Aert de Tour heeft verlaten om zijn hoogzwangere echtgenote bij te staan. Dat een vertrek voor Parijs tot de mogelijkheden behoorde, was bekend en doorgesproken, maar kennelijk werd de knoop maandag al doorgehakt, waarna de situatie van dag tot dag werd opgevolgd en Van Aert alsnog de tijdrit en de koninginnenrit reed. Meteen erna liet hij het Tour-circus achter zich, zonder dat iemand van buiten de ploeg het doorhad.

Begon te dringen

„Op de rustdag zat het er al aan te komen”, zei Van Dongen. „Maandag werden we op de hoogte gebracht dat het thuis al begon te dringen en van daaruit hebben we het van dag toch dag van kortbij opgevolgd. Die maandagavond heeft hij het tegen de renners verteld. Een aantal onder hen hebben ook kinderen, dus ze reageerden heel begripvol. Een echte verrassing was het niet, want we wisten vooraf dat dit een mogelijkheid was. In het verleden gebeurde zoiets misschien minder vaak, maar wij vinden de mens achter de renner belangrijk.”

„Wout is woensdag (in Courchevel, red.) vanuit de bus, bijna onopvallend naar de helikopter gebracht met de familie Van Eerd, van onze hoofdsponsor Jumbo. Die heeft hem naar een privévliegtuig gebracht waarmee hij richting huis is gevlogen. Hij is niet meer in het hotel geweest.” Met ander woorden: Van Aert was gisteravond al bij zijn echtgenote Sarah, terwijl niemand in de Tourbubbel buiten Jumbo-Visma dat doorhad.

Van Aert boekte voor het eerst in vijf deelnames geen ritzege in de Tour, nochtans was dat een doelstelling. Dus ontbreekt de kers op de taart? „Absoluut, het was de doelstelling om met Wout voor ritwinst te gaan. Vorig jaar was de groene trui een doelstelling, met een aantal ritzeges. Nu hadden we naast de gele trui als doelstelling om ritzeges te pakken. Dat is niet gelukt. Hij heeft er hard voor gewerkt, maar is een paar keer op sterkere concurrenten gestoten. Dat is jammer, maar geen ritwinst in de Tour doet niets af aan de kwaliteiten en de toprenner Wout van Aert”, aldus Van Dongen.

Doordat de voorsprong van kopman Jonas Vingegaard intussen 7’35” bedraagt -een veilig tijdverschil- past Van Aerts vertrek ook sportief perfect. Vingegaard heelhuids naar Parijs loodsen, lukt met zes ploegmakkers ook.

Gekke dingen

„Voor het klassement moeten al heel gekke dingen gebeuren opdat Jonas uit het geel zou verdwijnen, maar we moeten wel alert blijven”, zegt Van Dongen. „Daarom hebben we iedereen nodig, maar we hebben nog een sterke ploeg, dus ik denk niet dat de afwezigheid van Wout invloed zal hebben.”

Bewust gewacht tot na de koninginnenritOok ploegmanager bij Jumbo-Visma Richard Plugge haalde bij Eurosport nog eens de loftrompet boven voor Wout van Aert. „Hoe belangrijk is dit? Het is heel belangrijk om met je vrouw, gezin en kind te zijn op zo’n moment. Hopelijk verloopt alles goed de komende dagen. Hij is een familieman en wij zijn ook een familie. Ik heb zelf een kind en op de belangrijke momenten van het leven wil je bij je gezin zijn. Dit is voor hem een heel belangrijk moment. Daarom hebben wij dat zelfs zonder discussie gedaan.”

„Uiteraard was het de bedoeling om ritzeges te pakken. Jammer genoeg lukte dat niet, maar hij heeft uitstekend werk geleverd tijdens de etappes met Jonas. De ploeg heeft ook voor hem gewerkt om een rit te pakken, maar dat lukte dus niet. Maar hij is een geweldige teamplayer. Hij vertrok gisteren pas. Dat was een belangrijke rit voor de ploeg en hij wachtte daarop. Dat toont wat een groots persoon hij is.”

