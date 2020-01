AZ-trainer Arne Slot Ⓒ Hollandse Hoogte

WIJDEWORMER - Als één iemand gisteravond met genoegen naar de bekerstunt van NAC heeft zitten kijken, dan was het Arne Slot wel. Niet alleen omdat AZ daardoor PSV in de kwartfinale van het bekertoernooi ontloopt, maar ook omdat de succestrainer van AZ nog altijd zeer warme gevoelens koestert voor de club waar hij vijf jaar als speler actief was.