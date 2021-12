’Matchfixing’-arbiter slaat terug richting kritische Jude Bellingham: ’Denigrerend en respectloos’

Bellingham had - na een late strafschop voor Bayern - gezegd: „Je geeft een scheidsrechter die betrokken was bij matchfixing, de belangrijkste wedstrijd in Duitsland. Wat verwacht je?” De jonge Britse middenvelder heeft inmiddels een boete van 40.000 euro gekregen van de Duitse voetbalbond DFB.

De 40-jarige Zwayer was in 2005 betrokken bij een omkoopschandaal rond de voor het leven geschorste arbiter Robert Hoyzer. Zwayer, toen 23 jaar oud, was destijds grensrechter en werd als kroongetuige in de zaak voor een half jaar geschorst. Hij heeft betrokkenheid altijd ontkend.

Valse indruk

„De verklaring wekt bewust de valse indruk dat ik het spel niet naar mijn beste eer en geweten heb gefloten. Dat is persoonlijk, denigrerend en respectloos”, counterde Zwayer richting Bellingham.

En voegde eraan toe: „Zelfs als men zichzelf in het subjectieve, emotionele perspectief plaatst, blijft de verklaring ver verwijderd van enige professionele of feitelijke kritiek. Met name de retorische conclusie over heden en toekomst: ’Wat verwacht je’ heeft een beledigend en lasterlijk karakter. Dit mag niet stil blijven.”

Persoonlijk gesprek

Hij vervolgt: „Ik maak me zorgen over de brutalisering in de omgang met alle scheidsrechters - inclusief ik - buiten het veld, vooral op sociale media”, zei Zwayer: „Ik vraag me persoonlijk af waar respect en fair play zijn.”

Ook al is de verbale aanval van Bellingham op Zwayer nog niet helemaal afgevinkt, de Berlijnse scheidsrechter is niet van plan juridische stappen te ondernemen. „Ik wil dit graag verduidelijken in een persoonlijk gesprek met Jude Bellingham en heb Borussia Dortmund er een aangeboden.”

Om af te sluiten: „Het gaat niet om straf, maar om het inzicht dat hij te ver is gegaan. Ik zou een oprechte verontschuldiging accepteren.”