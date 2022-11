Bondscoach handbalsters Oranje na paspoortprobleem alsnog naar EK

Volgens een woordvoerster van de Nederlandse bond moet een paspoort drie maanden geldig zijn om naar Noord-Macedonië te kunnen reizen. Dit was met Johanssons pas net niet het geval. De Zweed dreigde daardoor de eerste groepswedstrijd tegen Roemenië te moeten missen, maar het probleem is volgens de bond inmiddels opgelost. „Hij is onderweg. De verwachting is dat hij vrijdagavond in het hotel is.”

Na het duel met Roemenië speelt Oranje tegen gastland Noord-Macedonië (maandag) en Frankrijk (woensdag). De eerste drie uit de poule van vier gaan naar de hoofdronde. Het toernooi is in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro.