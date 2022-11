Paspoortproblemen kosten bondscoach Johansson start van Oranje op EK handbal

„Ik voel geen stress en reis zo snel mogelijk af naar Skopje. Het team is goed voorbereid en klaar voor het toernooi. Daarnaast is het team in goede handen bij mijn assistent Ricardo Clarijs”, laat Johansson weten in een reactie. Een woordvoerster van de bond was niet direct bereikbaar voor commentaar.

„De uitdaging was dat een paspoort drie maanden geldig moet zijn om naar Noord-Macedonië te kunnen reizen. Dit was op drie dagen na niet het geval”, meldt een woordvoerster van de Nederlandse handbalbond.

Zaterdag tegen Roemenië

Nederland opent de groepsfase van het EK zaterdag tegen Roemenië en speelt daarna tegen Noord-Macedonië en Frankrijk. De eerste drie uit de poule van vier gaan naar de hoofdronde, maar de punten tellen door. Het toernooi is in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro.

Johansson is sinds begin dit jaar in dienst bij de handbalbond. Hij werd in februari aangesteld als opvolger van de Fransman Emmanuel Mayonnade.