Missie volbracht voor AZ

AZ klopte PSV zondagmiddag opnieuw en maakt de strijd om tweede plek weer spannend. Ⓒ ANP

ALKMAAR - Het heeft even geduurd, maar AZ is na een 2-0 zege op PSV helemaal terug in de race om een ticket voor het voorportaal van de Champions League. Zes maanden na een draak van een competitiestart nestelde de stuntploeg van vorig seizoen zich weer op de tweede plaats in de Eredivisie. PSV, de club met wie AZ die stek deelt, bleek in een topper die de ogen pijnigde over meer mankementen te beschikken dan de thuisploeg.