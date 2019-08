AZ nu naar Enschede voor Europees duel met Antwerp

Royal Antwerp FC speelt voor het eerst in 25 jaar Europees voetbal en brengt een grote supportersschare op de been. Bovendien zorgden de vriendschapsbanden tussen de diverse harde kernen in Nederland en België voor een potentieel veiligheidsrisico. FC Twente, dat in 2011 ook getroffen werd door een dakongeluk, steekt nu in navolging van ADO Den Haag de helpende hand toe.

„We zijn blij dat we een goede locatie hebben gevonden voor ons Europese duel van komende week”, reageert AZ’s algemeen directeur Robert Eenhoorn. „Het is mooi dat in navolging van ADO Den Haag ook FC Twente ons de helpende hand toesteekt. We zijn FC Twente, de KNVB, de UEFA en de lokale autoriteiten zeer dankbaar voor het mogelijk maken van deze wedstrijd.”