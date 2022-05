Trotse Justin Bijlow baalt: ’Een verschrikkelijk gevoel’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

„Een verschrikkelijk gevoel”, zei Bijlow na afloop bij ESPN. „We wilden heel graag de cup naar Rotterdam meenemen, om het publiek te bedanken en Feyenoord en Rotterdam op de kaart te zetten. Dat is helaas niet gelukt.”

„Ik denk niet dat we voor rust angstig waren, maar we waren wel veel beter in het begin van de tweede helft. Toen kregen we kansen, hadden we de druk erop en zag je dat ze ook echt moeite met ons hadden. Helaas was het niet genoeg”, aldus de keeper.

Voor hem persoonlijk was het wel een overwinning dat hij überhaupt op het veld stond in Tirana. „Dat was geweldig, maar ik had hier liever met een ander gevoel gestaan. Toch denk ik dat we niets anders dan trots op onszelf kunnen zijn. 20 jaar geleden stond Feyenoord voor laatst in een Europese finale, maar toch sta ik hier nu met een heel vervelend gevoel.”