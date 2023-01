PSV verrast met Earnest Stewart als directeur voetbalzaken

Stewart is bij PSV de opvolger van John de Jong, die in september vertrok uit Eindhoven vanwege een vertrouwensbreuk met de raad van commissarissen. Algemeen directeur Marcel Brands nam in de tussentijd de taken van de directeur voetbalzaken, die verantwoordelijk is voor de koop en verkoop van spelers, waar.

Tekst gaat verder onder de tweet:

Brands en Stewart zijn geen onbekenden van elkaar. In 2010 vertrok Brands van AZ naar PSV en Stewart volgde hem in Alkmaar op als directeur voetbalzaken. De 101-voudig Amerikaans international, die meedeed aan drie WK’s, voerde die functie vijf jaar lang uit en vertrok vervolgens naar de Amerikaanse voetbalclub Philadelphia Union. Later ging hij aan de slag bij de Amerikaanse bond. De Verenigde Staten zijn, samen met Canada en Mexico, in 2026 organisator van het eerstkomende WK voetbal.

Internationale ervaring

De naam van Stewart kwam het laatste jaar ook geregeld voorbij als het ging om de nieuwe directeur topvoetbal bij de KNVB, als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Begin deze maand stelde de voetbalbond echter Nigel de Jong aan.

„We hebben de tijd genomen om te zoeken naar iemand met brede en internationale ervaring”, zegt Brands. „Earnest past met zijn verleden en huidige rol perfect in dit profiel. Daarom zijn wij ontzettend blij dat hij per 1 maart ons directieteam komt versterken.”