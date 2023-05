Ten Hag stelt veelbesproken Maguire voor keuze: ’Het is zijn beslissing’

Hij is in de pikorde onder Lisandro Martínez, Raphaël Varane en Victor Lindelöf gezakt en ook linksback Luke Shaw heeft dit seizoen centraal in de verdediging gespeeld. „Geen enkele speler in zijn situatie zou blij zijn en hij is dat ook niet”, zei Ten Hag in de krant Times over Maguire, die dit seizoen slechts zestien keer in actie kwam in de Premier League. „Hij traint wel altijd met volle 100 procent inzet en gaat dus goed om met de situatie. Hij is ook in zijn rol als aanvoerder belangrijk voor het team. Ik ben blij dat hij hier is, maar het is wel zijn beslissing of hij wil blijven.”

Maguire werd ’s werelds duurste verdediger toen United hem in 2019 voor 80 miljoen pond (92 miljoen euro) wegkocht bij Leicester City. Zijn contract loopt af in 2025.

Manchester United eindigde in het eerste seizoen onder leiding van Ten Hag als derde in de Premier League. De club won de League Cup en neemt het zaterdag op tegen stadgenoot Manchester City in de finale van de FA Cup.