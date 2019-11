Feyenoorder Toornstra: ’Dat ligt aan ons’

Welk verschil maakt Dick Advocaat?

Toornstra: „Er wordt iets anders gevraagd van ons als spelers. Hij heeft een andere visie op het spel, hij eist dat we compacter blijven als team in het veld. We zijn veel met elkaar bezig. Zonder groots te spelen wonnen we met 3-0 bij VVV-Venlo en dat is prima. Maar we zijn er nog lang niet.”

In Bern was het team tegen Young Boys nog zonder vertrouwen.

„Dat heb ik toen ook in de emotie gezegd. Er is wel een verbetering gekomen, maar aanvallend moet het nog beter, we moeten ook veel meer kansen gaan creëren.”

Young Boys was niet beter dan Feyenoord ?

„Wij hebben daar de doelpunten cadeau gedaan. Young Boys heeft een heel andere spelopvatting. Na die gekregen treffers zakte die ploeg lekker in en het was niet duidelijk dat zij een beter team hadden. Hier in De Kuip zal het een heel andere wedstrijd zijn. We spelen thuis en we hebben het zelf in de hand of we onze supporters achter ons krijgen. Daarvoor moet dit Feyenoord aan de bal zelf goed zijn.”