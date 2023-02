Liverpool-eigenaar verwacht niet dat de club verkocht wordt

Dat heeft hij gezegd in een interview in de Boston Sports Journal.

De Fenway Sports Group (FSG), dat ook eigenaar is van de honkbalclub Boston Red Sox, nam Liverpool in 2010 over. Henry’s bedrijf liet drie maanden geleden weten dat het de optie onderzocht om nieuwe investeerders te zoeken als dat in het belang van Liverpool is. Voorzitter Tom Werner van de club zei daarna al dat er geen haast was om een nieuwe deal te sluiten.

„Ik weet dat er veel gepraat wordt over Liverpool”, zei Henry tegen Boston Sports Journal. „Maar ik houd me bij de feiten. We hebben alleen het lopende proces gemeld. Zullen we voor eeuwig in Engeland blijven? Nee. Gaan we Liverpool verkopen? Nee. Spreken we met investeerders over Liverpool? Ja. Gaat er iets gebeuren? Ik denk het, maar het wordt geen verkoop. Hebben we iets verkocht in de afgelopen twintig jaar?”

Qatarese sjeik

De familie Glazer, die eigenaar is van Manchester United, overweegt wel een verkoop van de club. Een consortium onder leiding van de Qatarese sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani heeft al zijn interesse bevestigd. Ook het Britse chemieconcern Ineos van Sir Jim Ratcliffe heeft een bod uitgebracht.

