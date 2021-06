Max Verstappen verfrissende uitzondering tussen alle ’beroepsdraaiers’

Premium Autosport

Formule 1-coureurs boycotten vergadering met Pirelli

De bandensoap in de Formule 1 is nog lang niet ten einde. Alle twintig coureurs hebben donderdagmiddag in Frankrijk geweigerd om aan te schuiven bij een ingelaste vergadering met bandenleverancier Pirelli. Dat bevestigen meerdere ingewijden tegenover De Telegraaf.