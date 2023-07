Matchwinner Stefanie van der Gragt: ’Trots, echt met het team gedaan’

Van der Gragt kopte binnen een kwartier raak uit een corner van aanvoerster Sherida Spitse. De grensrechter keurde het doelpunt in eerste instantie af wegens buitenspel van Jill Roord, maar na ingrijpen van de VAR telde scheidsrechter Kateryna Monzul de treffer.

„Het was er een uit het boekje. We hebben er op getraind. Het is gewoon een wapen van ons en dat heb je vandaag weer kunnen zien”, aldus Van der Gragt voor de camera van de NOS.

’Lekkere start’

Het is een lekkere start van het WK, noemde Spitse de benauwde overwinning. „Portugal heeft geen grote kansen gecreëerd en was vooral lange ballen aan het spelen. Wij hadden controle.”

„We hebben de nul gehouden en er zelf één gemaakt en dat is voldoende voor 3 punten”, stelde Spitse nuchter vast. „Het is een extraatje dat ik nog belangrijk ben met mijn trap, maar ook heel blij dat Stefanie nog scoort.”

’Resultaat telt’

Voor bondscoach Andries Jonker telde alleen het resultaat bij zijn WK-debuut. „Dát is hoe dan ook gelukt. Het gaat om het winnen, dus we zijn blij met deze zege.” De Amsterdammer zag een ’gevecht’ tegen Portugal. „Ze zijn een gevaarlijke ploeg, die de aansluiting met de wereldtop aan het vinden is. Zij maakten er een tactisch steekspel van en daar hadden we het ongelooflijk moeilijk mee. De Portugezen speelden ook met hart en ziel. We hebben geen kans weggeven.”

„We hadden het onszelf makkelijker kunnen maken door 2-0 te maken via Jill Roord of Daniëlle van de Donk”, stelt Jonker. „Dan krijg je rust in de tent. We hebben niet heel veel kansen gemist, maar dat waren wel cruciale momenten.”

Niet voor het eerst op een eindtoernooi was Oranje trefzeker uit een standaardsituatie. „Daar hebben we afgelopen week genoeg aandacht aan kunnen geven door het veld. Het is al een aantal jaren een wapen van ons. Dan is het fijn als je weer voor elkaar krijgt.”

Aanvalster Lineth Beerensteyn viel uit met een blessure. Ze kreeg in de slotfase van de wedstrijd een tik op de enkel van de Portugese verdedigster Diana Gomes, die daar een gele kaart voor ontving.. „Ik ben niet naar de kleedkamer geweest, dus ik heb geen idee hoe het met haar gaat. Natuurlijk heb ik Lineth er liever wel bij. Hopelijk valt het mee”, laat Jonker weten.

Frustratie

Bij Daniëlle van de Donk overheerste ondanks de 1-0-zege op Portugal vooral frustratie om haar gemiste kans. Vlak na rust stuitte ze op keepster Pereira. „Die had erin gemoeten”, zei Van de Donk. „De bal belandde eigenlijk per ongeluk voor mijn voeten, ik had hem onder haar door moeten schieten.” In plaats daarvan schoot Van de Donk hard richting het doel.

„Eigenlijk moet ik heel blij zijn dat we gewonnen hebben. Dat komt vast wel, maar vandaag niet”, zei de middenveldster. „Ik weet dat als we de 2-0 hadden gemaakt, het veel fijner voetballen was geworden.” Nu waren de laatste vijftien minuten volgens Van de Donk nog spannend, terwijl dat eigenlijk niet had gehoeven. „Ik weet niet of de anderen dat ook hebben, maar ik ervaar dat heel erg zo.”

Niet volledig

Van de Donk trainde afgelopen week niet volledig mee, waardoor er voor aanvang van de wedstrijd twijfels waren of ze wel mee zou spelen tegen Portugal. „Ik ben helemaal oké en was fit om te starten”, zei Van de Donk, die uitlegde dat er voor haar een „ander programma was gemaakt omdat dit het beste voor mij was.”