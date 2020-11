Max Verstappen heeft wel een idee voor de Formule 1-kalender

Verstappen is sowieso geen voorstander van 23 races in één seizoen, met name vanwege de werkdruk voor bijvoorbeeld de monteurs. Op de vraag welk circuit hij graag terug zou zien als decor van de vierde race van volgend seizoen – die wedstrijd moet nog worden ingevuld vanwege het schrappen van de Grand Prix in Vietnam – antwoordt de Red Bull-coureur in Istanbul:

,,Dan ga ik voor Imola. Ik genoot er heel erg van om daar te rijden, tot mijn uitvalbeurt (klapband, red.). Eindelijk zat ik wat rondetijden betreft dicht op Mercedes. En het is heel old school, met grindbakken langs de baan.”

Imola stond net als Istanbul, Portimão, de Nürburgring en Mugello op de kalender voor 2020 vanwege de coronacrisis. ,,Stuk voor stuk mooie circuits. Ze mogen wat mij betreft wel een paar huidige circuits van de kalender halen en die klassieke banen weer toevoegen.”