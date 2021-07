Fortuna schrapt oefenduel vanwege coronageval

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Fortuna Sittard zegt oefenduel af vanwege coronageval in selectie

11.57 uur: Fortuna Sittard heeft, in navolging van FC Twente, vanwege een coronageval binnen de selectie een oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen moeten afzeggen. De ploeg van trainer Sjors Ultee zou het zaterdag opnemen tegen MVV Maastricht. Omdat bij Fortuna één persoon positief testte op het coronavirus, heeft de Eredivisieclub zich bij MVV afgemeld.

„De komende periode zal de staf extra monitoren en waar nodig extra preventieve maatregelen nemen”, aldus Fortuna. „Insteek is om de voorbereiding op een zo normaal mogelijke manier voort te zetten.” Vanwege privacyredenen maakt Fortuna niet bekend wie positief is bevonden.

FC Twente moest donderdag vanwege een coronageval binnen de selectie van trainer Ron Jans al afzeggen voor het oefenduel met SC Cambuur. De Friese ploeg, als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie terug op het hoogste niveau, oefent nu zaterdag in Leeuwarden tegen Telstar.

Basketballers Phoenix Suns winnen ook tweede duel in NBA-finale

08.00 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben ook het tweede duel tegen Milwaukee Bucks in de finale van de NBA gewonnen. De Suns, die op jacht zijn naar hun eerste kampioenschap, waren voor eigen publiek met 118-108 te sterk voor de Bucks. Twee dagen eerder wonnen ze het openingsduel in de best-of-sevenserie met 118-105.

„Voor ons gevoel staat het nog steeds 0-0”, zegt Devin Booker, die 31 punten bij elkaar gooide voor de Suns. „We zien iedere wedstrijd als een beslissende ’Game 7’, dat is onze mentaliteit. Het zal daar in Milwaukee rumoerig worden, maar we zijn er klaar voor.” Na twee wedstrijden in Phoenix (Arizona) worden de komende twee wedstrijden gespeeld in het stadion van de Bucks.

„We hebben eerder in zo’n situatie gezeten, we weten waar het om draait”, aldus Giannis Antetokounmpo, de Griekse ster van de Bucks die 42 punten maakte en 12 rebounds pakte. „Verliezen doet pijn, maar we gaan dit oplossen.” In de tweede ronde van de play-offs verloor Milwaukee Bucks de eerste twee duels met Brooklyn Nets, maar Antetokounmpo en zijn ploeggenoten wisten de serie alsnog met 4-3 te winnen.

Phoenix Suns heeft nog twee overwinningen nodig om voor het eerst kampioen van de NBA te worden. De Bucks pakten één keer de titel, in 1971.