Sifan Hassan grijpt naast de zege op de 1500 meter in Monaco

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Beachvolleybalduo Boermans/De Groot naar laatste vier in Gstaad

22.04 uur: Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben in Gstaad de halve finales bereikt. Boermans en De Groot haalden nooit eerder de laatste vier van een viersterrentoernooi.

Het Nederlandse duo was in Zwitserland in de kwartfinales met 21-19 en 21-16 te sterk voor de Duitsers Nils Ehlers en Lars Flüggen. Eerder op de dag hadden Boermans en De Groot al het Duitse duo Julius Thole/Clemens Wickler verslagen: 19-21 21-13 15-8.

Ehlers en Flüggen waren eerder in het toernooi nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink werden in de achtste finales uitgeschakeld. Ze verloren van het Braziliaanse duo Ana Patricia Silva Ramos/Rebecca Cavalcanti Barbosa Silva. Het werd 18-21 21-19 15-5 voor de Zuid-Amerikaanse speelsters.

Keizer en Meppelink eindigden in Gstaad op de negende plaats.

Atlete Hassan tweede op 1500 meter in Monaco

22.03 uur: Atlete Sifan Hassan is bij wedstrijden in de Diamond League in Monaco op de 1500 meter als tweede geëindigd. De Nederlandse werd in het slot van de race ingehaald door Faith Kipyegon. De Keniaanse finishte in een toptijd van 3.51,07. Hassan gaf in de laatste meters het nodige terrein prijs en kwam tot 3.53,60.

7800 fans welkom bij eindstrijd Copa América in Rio de Janeiro

17.10 uur: Bij de finale van de Copa América tussen Argentinië en Brazilië zijn komend weekend 7800 toeschouwers welkom. Het duel wordt gespeeld in het Maracanã stadion in Rio de Janeiro.

Aanvankelijk was het plan dat de finale, net als de rest van het toernooi, achter gesloten deuren gespeeld zou worden. De organisatoren werkten echter protocollen uit om de veiligheid van de toeschouwers te garanderen, waarna het stadsbestuur toestemming gaf om tien procent van de stadioncapaciteit te gebruiken.

Rio de Janeiro behoort tot de zwaarst door het coronavirus getroffen steden in Brazilië, met een sterftecijfer van 432 per 100.000 inwoners, bijna het dubbele van het nationale gemiddelde.

De finale van de Copa América, een confrontatie tussen de Braziliaanse ster Neymar en de Argentijnse ster Lionel Messi, wordt in de nacht van zaterdag op zondag gespeeld en begint om 02.00 uur Nederlandse tijd.

Golfers Van Driel en Luiten halen net cut op Schots Open

17.09 uur: De Nederlandse golfers Darius van Driel en Joost Luiten hebben zich net verzekerd van een vervolg van het Schots Open. Het Nederlandse duo lijkt komend weekend echter geen rol van betekenis te gaan spelen.

Van Driel (32) kwam, mede dankzij een eagle op hole 16, tot een omloop van 69 slagen. Daarmee deed hij het net iets beter dan op de openingsdag. Hij staat halverwege het toernooi op -3.

De 35-jarige Luiten ging op de tweede dag rond in 71 slagen, het baangemiddelde. Hij staat nu op -2, de score die nodig was om de cut te halen.

Wielrenster Wiebes wint achtste etappe in Giro d'Italia

15.48 uur: Wielrenster Lorena Wiebes heeft de achtste etappe in de Giro d'Italia Femminile, de Ronde van Italië voor wielrensters, gewonnen. De sprintster van Team DSM was de snelste in de massasprint na 129,4 kilometer van San Vendemiano naar Mortegliano en bleef de Deense Emma Norsgaard en de Italiaanse Maria Vittoria Sperotto voor.

Het is de tweede ritzege van Wiebes in deze Giro. Na eveneens twee ritoverwinningen van Anna van der Breggen en Marianne Vos is het de zesde Nederlandse etappezege in de rittenkoers.

Drie wielrensters vormden de vlucht van de dag. Het waren de Italiaanse wielrensters Giorgia Vettorello en Anastasia Carbonari en de Russische ploeggenote Natalia Studenikina van Carbonari. Op ongeveer 6 kilometer van de streep werd het trio bijgehaald. Wiebes werd perfect gelanceerd door haar Amerikaanse ploeggenote Coryn Rivera en hield haar voorsprong op Norsgaard.

De leiderstrui blijft om de schouders van Van der Breggen. De wereldkampioene van SD Worx heeft bijna 3 minuten voorsprong op haar ploeggenote Ashleigh Moolman-Pasio. De Giro duurt tot en met zondag.

Oud-veldrijder Groenendaal ploegleider bij crossploeg Iserbyt

15.08 uur: Oud-veldrijder Richard Groenendaal gaat vanaf 1 september aan de slag als ploegleider bij de Belgische crossploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. De 49-jarige Nederlander volgt daar Gianni Meersman op.

„Met Richard gaan we resoluut voor iemand die niet alleen persoonlijkheid en charisma heeft, maar ook bijzonder veel crosservaring”, zegt teammanager Jurgen Mettepenningen. „De analyses die ik hem de voorbije twee jaar zag doen als studiogast, spraken me altijd enorm aan. Net als zijn coaching in het veld, enkele jaren terug als ploegleider. Daaruit bleek niet alleen heel veel kennis van zaken, maar ook veel gedrevenheid.”

Groenendaal, die in 2000 wereldkampioen veldrijden werd, kijkt ernaar uit met de renners aan de slag te gaan. „Deze ploeg bestaat al jaren en timmert al die tijd aan de weg naar boven. Vooral de laatste jaren zag ik het niveau heel erg stijgen, maar ik denk en hoop dat ik met mijn komst daar nog een extra impuls aan kan geven.”

Bij Pauwels Sauzen-Bingoal rijden de Belgen Eli Iserbyt (de Europees kampioen), Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Toon Vandebosch en de Nederlander Ryan Kamp. Tom De Kort blijft de veldrijdsters van de ploeg, onder wie Denise Betsema, coachen.

Zweedse spits Berg stopt als international

14.43 uur: De Zweedse voetballer Marcus Berg neemt na 90 interlands afscheid van de nationale ploeg. De 34-jarige spits heeft bondscoach Janne Andersson laten weten niet langer beschikbaar te zijn voor het Zweedse elftal. Berg, oud-speler van FC Groningen en PSV, maakte 24 doelpunten voor de nationale ploeg.

De spits debuteerde begin 2008. Berg deed met Zweden mee aan het EK 2016, WK 2018 en het EK 2020 van deze zomer. Zweden moest het in de achtste finales van het EK na verlenging afleggen tegen Oekraïne (1-2). Berg kwam in vier wedstrijden op de Europese eindronde niet tot scoren. „Met zijn werklust, loyaliteit en leiderschap is hij jarenlang een belangrijke kracht geweest voor onze ploeg”, aldus Andersson.

Berg speelde tussen 2007 en 2009 voor FC Groningen en in het seizoen 2010-2011 op huurbasis voor PSV. De spits keerde begin dit jaar terug in de Zweedse competitie bij IFK Göteborg. Berg wil in clubverband wel nog doorgaan met voetballen.

Benelux Tour start op 30 augustus in Friese Surhuisterveen

13.47 uur: De Benelux Tour, de opvolger van de BinckBankTour, gaat op 30 augustus van start in het Friese Surhuisterveen. De enige rittenkoers op Belgische en Nederlandse bodem in de UCI WorldTour eindigt op 5 september in het Oost-Vlaamse Geraardsbergen.

De rittenkoers begon in 2005 als Eneco Tour en in 2017 werd het de BinckBankTour. Na eerdere winnaars als de Duitser Tony Martin, de Tsjech Zdenek Stybar, de Belg Tim Wellens, Lars Boom, Niki Terpstra en Tom Dumoulin schreef Mathieu van der Poel de laatste editie in 2020 op zijn naam.

Sinds dit jaar staat de rittenkoers op de kalender als de Benelux Tour. Volgens de organisatie is het de ambitie om vanaf 2022 ook door Luxemburg te koersen.

Fortuna Sittard zegt oefenduel af vanwege coronageval in selectie

11.57 uur: Fortuna Sittard heeft, in navolging van FC Twente, vanwege een coronageval binnen de selectie een oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen moeten afzeggen. De ploeg van trainer Sjors Ultee zou het zaterdag opnemen tegen MVV Maastricht. Omdat bij Fortuna één persoon positief testte op het coronavirus, heeft de Eredivisieclub zich bij MVV afgemeld.

„De komende periode zal de staf extra monitoren en waar nodig extra preventieve maatregelen nemen”, aldus Fortuna. „Insteek is om de voorbereiding op een zo normaal mogelijke manier voort te zetten.” Vanwege privacyredenen maakt Fortuna niet bekend wie positief is bevonden.

FC Twente moest donderdag vanwege een coronageval binnen de selectie van trainer Ron Jans al afzeggen voor het oefenduel met SC Cambuur. De Friese ploeg, als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie terug op het hoogste niveau, oefent nu zaterdag in Leeuwarden tegen Telstar.

Basketballers Phoenix Suns winnen ook tweede duel in NBA-finale

08.00 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben ook het tweede duel tegen Milwaukee Bucks in de finale van de NBA gewonnen. De Suns, die op jacht zijn naar hun eerste kampioenschap, waren voor eigen publiek met 118-108 te sterk voor de Bucks. Twee dagen eerder wonnen ze het openingsduel in de best-of-sevenserie met 118-105.

„Voor ons gevoel staat het nog steeds 0-0”, zegt Devin Booker, die 31 punten bij elkaar gooide voor de Suns. „We zien iedere wedstrijd als een beslissende ’Game 7’, dat is onze mentaliteit. Het zal daar in Milwaukee rumoerig worden, maar we zijn er klaar voor.” Na twee wedstrijden in Phoenix (Arizona) worden de komende twee wedstrijden gespeeld in het stadion van de Bucks.

„We hebben eerder in zo’n situatie gezeten, we weten waar het om draait”, aldus Giannis Antetokounmpo, de Griekse ster van de Bucks die 42 punten maakte en 12 rebounds pakte. „Verliezen doet pijn, maar we gaan dit oplossen.” In de tweede ronde van de play-offs verloor Milwaukee Bucks de eerste twee duels met Brooklyn Nets, maar Antetokounmpo en zijn ploeggenoten wisten de serie alsnog met 4-3 te winnen.

Phoenix Suns heeft nog twee overwinningen nodig om voor het eerst kampioen van de NBA te worden. De Bucks pakten één keer de titel, in 1971.