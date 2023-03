Van Gerwen wint Premier League-finale op rij ondanks kou: ’PDC heeft verzaakt’

Van Gerwen is de enige die drie finales speelde in deze editie van de Premier League. Daarvan won hij er twee en zo gaat de Nederlander ook fier aan kop in het algemeen klassement. Van Gerwen maakte het wel nog even spannend tegen Clayton, door bij een 4-2 voorsprong drie pijlen op dubbel tien te missen en de Welshman te laten terugkomen tot 4-3. Maar daarmee was direct alles gezegd in een tot dat moment weinig spannende finale. Waarom? Van Gerwen brak Clayton direct terug met een fenomenale 106-finish: 5-3. Vervolgens gooide hij in twee pijlen 61 uit.

Van Gerwen begon de vijfde van zeventien avonden niet op ’zijn’ niveau. Hij won weliswaar van Gerwyn Price met 6-3 in legs, maar zijn gemiddelde lag op ’slechts’ 96.4 en de Nederlander ’raakte’ zes van de 21 dubbels. Het was genoeg voor een plek in de halve finale, maar wat veelzeggender was voor Van Gerwen, is dat hij zich terug knokte na een 3-1 achterstand.

Ook tegen Nathan Aspinall keek Van Gerwen tegen een 3-1 achterstand aan, maar opnieuw kwam de vechter in de Nederlander naar boven. Door een uitstekende negende leg, die hij in 13 pijlen uitgooide op dubbel 3, kwam hij op een 5-4 voorsprong. Deze bouwde hij direct uit tot een 6-4 zege. De cijfers waren daardoor ook weer een stuk beter, met een gemiddelde van 100.1.

Van Gerwen liet zien klaar te zien voor de finale tegen Clayton, die eerder op de avond Peter Wright (6-5) en de Belg Dimitri Van den Bergh uitschakelde (6-2), en versloeg vervolgens dus ook de man uit Wales.

Ondanks zijn zege had de Nederlander na afloop het nodige te klagen over de omstandigheden in Exeter. Het was namelijk traditiegetrouw koud in de Engelse stad. „De PDC heeft gewoon verzaakt”, meldde de darter bij Viaplay. „Ik kom hier om vier uur aan en pas vlak voor zeven uur wordt er wat aan gedaan, dat is gewoon te laat. Het is hier ieder jaar hetzelfde liedje, het is hier koud. Dat weet je en dan moet je daar iets aan doen. De PDC zal het wel niet erkennen, maar het is wel de waarheid.”

Verder merkte Van Gerwen op dat hij nog altijd niet in topvorm is. „Ik sta bovenaan en ik heb nog niet eens mijn beste spel gespeeld.”

UK Open

Van Gerwen zal zich nu richten op de UK Open, die vrijdag van start gaat. De nummer drie van de wereld stroomt daar als top 32-speler pas in de vierde ronde in, net als titelverdediger Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort en Raymond van Barneveld.