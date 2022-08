AZ rekent op Karlsson; Reijnders gelinkt aan FC Twente

AZ zag de afgelopen transferperiode Owen Wijndal (Ajax), Fredrik Midtsjø (Galatasaray) en Zakaria Aboukhlal (Toulouse) vertrekken en hengelde vijf spelers binnen: Mees de Wit (PEC Zwolle), Mayckel Lahdo (Hammarby), Jens Odgaard (Sassuolo), Zinho Vanheusden (Internazionale) en Riechedley Bazoer (Vitesse).

Net toen de laatste was aangetrokken, begin augustus, werden de geruchten over een vertrek van publiekslieveling Jesper Karlsson steeds hardnekkiger. Zowel Bournemouth (eerst), als Celta de Vigo (later) hadden hun pijlen gericht op de Zweedse vleugelspits. Die clubs zouden volgens bronnen rond AZ circa 15 miljoen euro op de Zweedse neo-international hebben geboden.

Reijnders gelinkt aan Twente

Maar Karlsson blijft ondanks een vertrekwens zitten waar hij zit, zo gaf een stellige Max Huiberts afgelopen weekeinde aan. Volgens de directeur voetbalzaken is een vertrek ’tot nu toe onbespreekbaar’. „We hebben Jesper aangegeven dat we een sterke selectie willen houden, dat we willen presteren.”

In Twente en omstreken zingt het gerucht rond dat Tijjani Reijnders door FC Twente wordt gehaald, mocht Ramiz Zerrouki naar Feyenoord overstappen. Met Bazoer haalde AZ immers wéér een stevige concurrent binnen voor Reijnders, die eindelijk was verlost van kwelgeest Midtsjø. Reijnders, na de 3-2 zege op Sparta tegenover deze krant: „Het is waar dat er interesse is, maar ik heb het tot nu toe heel erg naar mijn zin bij AZ.”

Dan was er nog serieuze interesse van AZ in Sergio Padt, nadat er deze zomer een fikse keepersstrijd woedde in het Alkmaarse doel. Hobie Verhulst kwam als winnaar tevoorschijn, Peter Vindahl legde het loodje. De interesse is bekoeld: Ludogorets, de Bulgaarse werkgever van Padt, wil niet meewerken.