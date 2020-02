’Mathieu van der Poel lastige klant’

Mathieu van der Poel Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - Ze gaan elkaar zeker een paar keer tegenkomen dit seizoen. Op de kasseien van de Ronde van Vlaanderen en daarna Parijs-Roubaix onder andere. Niki Terpstra (35) heeft die monumenten in 2014 en 2018 gewonnen, de tien jaar jongere Mathieu van der Poel is dit jaar misschien wel dé te kloppen man in beide klassiekers. ,,Dat wordt in ieder geval een hele lastige concurrent”, zegt Terpstra.