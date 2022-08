Williams wint na een jaar weer partij in enkelspel

De laatste zege van Williams was vorig jaar op het grandslamtoernooi van Roland Garros. De tennisster kwam daarna vanwege een blessure lange tijd niet in actie. Dit jaar verloor Williams in juni in de eerste ronde op Wimbledon.

Williams doet in Toronto mee ter voorbereiding op de US Open, die eind augustus begint. De 23-voudig grandslamkampioene won in 2017 op de Australian Open voor het laatst een grandslamtoernooi. De Australische Margaret Court is met 24 grandslamtitels recordhouder.

Bekijk ook: Waarom de Russin Kasatkina een van de meest markante figuren in het tennis is