Basketballers verliezen opnieuw en lopen knock-outfase EK mis

16.28 uur: De Nederlandse basketballers hebben ook hun vierde wedstrijd op het EK verloren. De ploeg van de Italiaanse bondscoach Maurizio Buscaglia verloor met 75-69 van Polen. Met hun vierde verliespartij op rij loopt de ploeg de knock-outfase van het EK mis. De beste vier teams in de poule van zes gaan verder naar de volgende ronde. Nederland sluit de groepsfase donderdag nog af tegen tegen Finland.

Halverwege de wedstrijd tegen Polen kende Oranje nog een voorsprong van elf punten (40-31). Ook bij het ingaan van het vierde en laatste kwart had Oranje zicht op de eerste overwinning tijdens dit EK. Met een voorsprong van 7 punten ging de ploeg het beslissende kwart in (55-48), maar die werd alsnog uit handen gegeven. Charlon Kloof was met 26 punten de topscorer bij Oranje.

De 'Orange Lions' moesten het eerder afleggen tegen Tsjechië (80-88), Servië (76-100) en Israël (67-74). Tegen de Israëliërs gaven de basketballers in het tweede deel van de wedstrijd eveneens de voorsprong uit handen.

Waterpoloërs verliezen op EK ook van Servië

15.08 uur: De Nederlandse waterpoloërs kunnen op het EK maximaal als elfde eindigen. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer verloor dinsdag in de strijd om de plekken 9 tot en met 12 van Servië: 12-11. Na reguliere speeltijd stond het nog 6-6. Middels penalty shoot-outs liep Servië vervolgens uit.

„Ik ben desondanks tevreden met het resultaat”, zei bondscoach Van der Meer. „Tegen Georgië speelden we niet ons beste spel”, vervolgde hij, doelend op de wedstrijd in de tussenronde tegen Georgië waarin Nederland verzuimde zich te plaatsen voor de kwartfinales (12-8). „Vandaag speelden we veel beter. Ik ben blij dat ze het op deze manier hebben opgepakt na dat verlies.”

In de strijd om de elfde plek neemt Oranje het donderdag op tegen Israël. „We hebben nog één wedstrijd te spelen en daarin willen we opnieuw ons best doen”, zei Van der Meer.

Kortbeek volgt Roskam op als technisch directeur Atletiekunie

14.41 uur: De Atletiekunie heeft in Vincent Kortbeek haar nieuwe technisch directeur gevonden. De 39-jarige voormalig atleet en bobsleeër is de opvolger van Ad Roskam, die na acht jaar zijn functie neerlegt. Kortbeek begint op 1 november, meldt de bond. Hij is nu nog werkzaam bij de Talent Academy Group en was voorheen technisch directeur van de Bob- en Sleebond Nederland.

„Ik kijk ernaar uit om te beginnen als technisch directeur bij de Atletiekunie. Als voormalig olympisch bobsleeër en oud-atleet ben ik goed bekend met de wetten van topsport”, zegt Kortbeek, die op de Winterspelen van Turijn in 2006 een van de remmers was in de viermansbob van piloot Arend Glas. „Die topsportmentaliteit, samen met mijn ervaring in management en coaching in sport, zorgen ervoor dat ik een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere invulling van de sterke basis die de Nederlandse atletiek nu heeft.”

Algemeen directeur Pieke de Zwart gelooft in de kwaliteiten van Kortbeek. „Vincent is een scherpe analyticus en heeft sterke managementkwaliteiten. Met zijn enthousiasme en achtergrond in de atletiek, alsmede ervaring in topsport én expertise in coaching en persoonlijke ontwikkeling, is hij in staat een sterk collectief te bouwen.”

Onder Roskam en de eveneens vertrekkende hoofdcoach Charles van Commenée is Nederland in de atletiek uitgegroeid tot een toonaangevend land, dat op elk groot toernooi medailles haalt. Het hoogtepunt waren de Olympische Spelen van Tokio in 2021, waar acht medailles werden veroverd. Bij de afgelopen EK in München behaalde de ploeg zes medailles en eindigde Nederland als vijfde in de medaillespiegel.

Inter zonder spits Lukaku tegen Bayern in Champions League

14.22 uur: Internazionale kan spits Romelu Lukaku woensdag niet inzetten in de eerste groepswedstrijd van de Champions League tegen Bayern München. De Belg heeft een heupblessure die hem langer aan de kant houdt dan gedacht. Belgische media hebben Lukaku al gespot in België, waar hij enige tijd zal revalideren. Hij is vermoedelijk tot eind september uit de roulatie.

Inter, dat afgelopen zaterdag de stadsderby met AC Milan met 3-2 verloor, treft Bayern in het eigen stadion San Siro. De Oranje-internationals Stefan de Vrij en Denzel Dumfries beginnen vermoedelijk in de basis. „Het wordt een heel moeilijke wedstrijd, waar we ons zo goed mogelijk op zullen voorbereiden. We dagen een van de sterkste teams in Europa uit, maar we zijn Inter en we zullen spelen zoals Inter”, zei trainer Simone Inzaghi.

Matla, Albers en Brinkman kandidaat beste hockeyer van de wereld

13.16 uur: Internationals Frédérique Matla en Felice Albers staan op de shortlist van vijf hockeysters die kans maken op de prijs voor beste speelster van de wereld. Ze maakten deel uit van het team dat afgelopen zomer de wereldtitel veroverde. Bij de mannen is aanvoerder Thierry Brinkman een van de vijf hockeyers op de shortlist.

Er is ook een verkiezing voor beste keeper van de wereld in 2022. Pirmin Blaak (mannen) en Josine Koning (vrouwen) zijn genomineerd.

De internationale hockeyfederatie FIH maakte de genomineerden bekend, op wie vanaf dinsdag via internet kan worden gestemd. Een groep van deskundigen bepaalt voor 40 procent de keuze. De overige 60 procent komt van coaches en aanvoerders van de nationale ploegen, andere spelers, fans en media. De winnaars worden begin oktober bekend.