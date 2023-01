Medvedev na twee finales nu snel uitgeschakeld in Melbourne

Medvedev, die vorig jaar in de finale verloor van Rafael Nadal, had het vanaf het begin af aan moeilijk met de 22-jarige Amerikaan. Korda kende een flitsende start, maar verspeelde een dubbele break voorsprong. Bij een stand van 5-4 in de eerste set lukte het de zoon van Petr Korda, winnaar van de Australian Open in 1998, vervolgens niet om uit te serveren. Pas in de tiebreak trok Korda de set na 1 uur en 15 minuten alsnog naar zich toe.

Op stoom

Ook in de tweede en derde set was het Korda die vanaf de start een voorsprong pakte. Hoewel Medvedev langzaam op stoom leek te komen en in de derde set opnieuw een tiebreak afdwong, was het opnieuw Korda die aan het langste eind trok.

Bekijk ook: Alcaraz werkt zich in het zweet richting rentree

„Het was een ongelooflijke wedstrijd”, zei Korda. „Ik heb gedaan wat ik moest doen. Dit is geweldig”, zei hij over het behalen van de achtste finales. Korda neemt het in de achtste finales op tegen Hubert Hurkacz uit Polen. Die versloeg de Canadees Denis Shapovalov, die vorig jaar de kwartfinales bereikte, in vijf sets (7-6 (3) 6-4 1-6 4-6 6-3). Hurkacz kwam in zijn vier eerdere deelnames aan de Australian Open nooit voorbij de tweede ronde.

De Brit Cameron Norrie, de nummer 12 van de wereld, verloor in vijf sets van Jiri Lehecka uit Tsjechië. Het werd 6-7 (10), 6-3, 3-6, 6-1, 6-4 voor Lehecka, die het in de vierde ronde opneemt tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime.