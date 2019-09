Onvermoeibare Weening (38) wil zich wegcijferen voor Van der Poel

Pieter Weening: ,,Als je ouder wordt, komt het aan op je mentale kracht.” Ⓒ bsr agency

AMSTERDAM - De sleet zit er nog altijd niet op bij Pieter Weening. De 38-jarige routinier geniet van elke pedaalomwenteling die hij doet. In de Ronde van Slowakije stoomt hij zich deze week klaar voor het WK op de weg in Yorkshire waar de Fries ’gewoon’ weer van de partij is. Wie denkt dat hij bezig is aan zijn laatste kunstje, heeft het mis. „Nee hoor, als er nog iets leuks op mijn pad komt, wil ik zeker nog een jaar doorgaan.”