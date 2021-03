Ajax-trainer Erik ten Hag denkt aan opschuiven bekerfinale: ’Maar ik ben geen viroloog’

Ten Hag hoopt stiekem dat er bij de eindstrijd in De Kuip fans aanwezig zijn. „Het zou mooi zijn als er publiek naar de bekerfinale mag”, zei hij na de overwinning in Friesland. „Want dat hoort bij een bekerfinale. Ik ben geen viroloog, dus ik weet niet of dat mogelijk is. Ik weet ook niet of het mogelijk is om de bekerfinale bijvoorbeeld een maand later te spelen, zodat de kans groter is dat er fans naar De Kuip mogen.”

Terug naar de zege in het Friese Haagje. „Dit was gewoon een heel goede overwinning”, zei hij. „We hebben ze niet in hun spel laten komen. Ze hebben een kans gehad. Dat was het dan. Wij maken drie mooie goals en hadden er veel meer kunnen maken.”

„Goede ploegen worden steeds sterker in het seizoen”, zei een tevreden Ten Hag. „Dat zie je bij ons ook. Natuurlijk was het tegen PSV een keer niet goed. Maar we spelen zoveel wedstrijden. En ik vind dat we ook niet meer door een ondergrens zakken. Mensen verwachten veel van ons, dat mag. Dan valt zo’n duel met PSV tegen.”

Vitesse

Het kan een mooi seizoen voor Ajax worden, met kans op prijzen in de Eredivisie, KNVB-beker en zelfs Europa League. „In de KNVB-beker zijn we heel dichtbij succes, al is Vitesse een lastige tegenstander”, zei Ten Hag. „Zij zijn voor mij de revelatie van dit seizoen. In de Eredivisie en Europa League moeten we nog wel wat duels winnen om in de buurt van een hoofdprijs te komen. Maar we gaan er voor.”

Ajax-trainer Erik ten Hag wisselt Davy Klaassen voor Mohammed Kudus. Ⓒ ANP

Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico en Devyne Rensch kunnen zondag met Ajax tegen FC Groningen uitkomen. „Die zijn er normaal gesproken weer bij”, zei trainer Erik ten Hag na de winst bij Heerenveen (0-3) in de halve finale van de KNVB-beker.

Tagliafico en Rensch waren geschorst voor de halve eindstrijd in het Abe Lenstra-stadion. Ze kampten de afgelopen weken ook met blessureleed. Daley Blind werd in de rust van het duel met Heerenveen uit voorzorg gewisseld met knieklachten. „Maar hij had verder gekund”, zei Ten Hag. „Dus het valt wel mee.”

Ook Davy Klaassen liet zich vervangen. „Ik klapte door mijn enkel, maar volgens mij valt het wel mee”, zei de maker van de 0-1 tegen Heerenveen.