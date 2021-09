Henk de Jong na monsterverlies: ’Je krijgt Ajax gewoon op een verkeerd moment’

„Vorige week was ik stapelgek met ze en dat ben ik donderdag ook weer. Het is even een klote-avond, maar morgen sta ik gewoon weer rechtop voor de groep. Ajax was gewoon te goed voor ons op alle posities.”

„Jongens laten we gewoon eerlijk wezen, we hebben echt van alles geprobeerd. Laag, hoog, ander systeem. Ajax was vanavond op alle vlakken gewoon beter. 1-0, 2-0, daarna lopen ze gewoon uit naar 4-0 en dan weet al dat het een klote-avond wordt”, aldus De Jong.

„Je krijgt ze gewoon op een verkeerd moment, vlak na die geweldige wedstrijd in Portugal. Daar waren we niet tegen opgewassen, op geen enkel vlak. Dan wordt het 9-0. Dat gebeurt tegen Ajax. Zijn ze iets te goed voor ons op dit moment.”

Het is niet voor het eerst dat De Jong zwaar onderuit gaat tegen Ajax. Toen hij in 2018 trainer was van De Graafschap werd het 8-0 in de ArenA.

