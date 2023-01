Haase en Middelkoop ’wachten’ op Rojer in dubbelspeltoernooi Australian Open

Vorig jaar werd Rojer in de openingsronde uitgeschakeld en in 2021 miste hij het eerste grandslamtoernooi van het jaar door de bevalling van zijn partner.

Rojer (41) en Arévalo (32) zijn als derde geplaatst in Melbourne. Ze wonnen in aanloop naar de Australian Open een voorbereidingstoernooi in Adelaide.

Robin Haase en Matwé Middelkoop

Robin Haase en Matwé Middelkoop hebben de derde ronde bereikt in het dubbelspel. Het Nederlandse duo was met 6-4 7-6 (6) te sterk voor de Britten Julian Cash en Henry Patten.

Haase (35) en Middelkoop (39), die in de tiebreak terugkwamen van een 6-4-achterstand en dus twee setpunten overleefden, zijn als zestiende geplaatst in Melbourne. Ze vormen sinds begin dit jaar een vast koppel en mikken op deelname aan de ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste koppels van het jaar.

In de derde ronde neemt het duo Haase/Middelkoop het mogelijk op tegen Rojer, die nog moet aantreden in de tweede ronde tegen de Japanners Ben McLachlan en Yoshihito Nishioka.

Haase en Middelkoop haalden in 2017 de kwartfinales op de US Open. Vorig jaar bereikte Middelkoop de laatste vier op Roland Garros, samen met de Indiër Rohan Bopanna.

Danielle Collins werd vrijdag uitgeschakeld. Ⓒ ANP/HH

Danielle Collins

Danielle Collins is in het vrouwentoernooi van de Australian Open niet voorbij de derde ronde gekomen. De finaliste van vorig jaar, als dertiende geplaatst, werd uitgeschakeld door de Kazachse Elena Rybakina. Het werd 6-2 5-7 6-2 voor de nummer 25 van de wereld.

Collins (29) verloor vorig jaar in de eindstrijd van de inmiddels gestopte Australische Ashleigh Barty. Vier jaar geleden beleefde Collins haar doorbraak op de Australian Open door tot ieders verbazing de halve finales te halen.

De 23 jaar oude Rybakina schreef vorig jaar Wimbledon op haar naam. Omdat er in Londen geen punten werden toegekend voor de wereldranglijst, in verband met het weren van de Russen en Belarussen, staat Rybakina niet in de top 20.

In de vierde ronde neemt Rybakina het op tegen de Poolse Iga Swiatek, die de Spaanse Cristina Bucsa maar één game gunde. In 55 minuten werd het 6-0 6-1 voor de nummer 1 van de wereld.

Pas bij 6-0 5-0 pakte Bucsa, de nummer 100 van de wereld, haar eerste game. Niet veel later benutte Swiatek op eigen service haar eerste wedstrijdpunt, na een backhandmisser van haar opponente. Ze verloor maar drie punten op haar eerste opslag en noteerde slechts zes onnodige fouten.

Ook de als derde geplaatste Jessica Pegula bereikte met groot vertoon van macht de vierde ronde. De Amerikaanse had 10 minuten langer nodig om zich te ontdoen van de Oekraïense Marta Kostjoek uit Oekraïne: 6-0 6-2.

Bekijk ook: Richard Krajicek droomt van Nederlandse winnaar ABN AMRO Open