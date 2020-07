Matthijs de Ligt bij Juventus van ’volleyballer’ naar ’muur’

Matthijs de Ligt en Federico Bernardeschi zijn blij met elkaar. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Meedogenloze verdedigers hebben soms ook een gevoelige kant. Een beter bewijs dan Matthijs de Ligt (20) is er niet. De dag nadat hij met Juventus kampioen van Italië werd, eert hij Barry Hulshoff, zijn in februari van dit jaar overleden zaakwaarnemer, met de scudetto. ,,Het is heel jammer dat Barry er niet meer bij kon zijn, maar ik weet zeker dat hij van bovenaf meekijkt en trots op me is.”