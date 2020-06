Cambuur neemt Hoedemakers definitief over van AZ

Hoedemakers, die een belangrijke rol vertolkte in de succesploeg van Henk de Jong, tekende een tweejarig contract bij de club die een zeker lijkende promotie naar de Eredivisie door de corona-uitbraak misliep.

Stengs en Koopmeiners

De tweebenige middenvelder streek op zijn elfde neer in de jeugdopleiding van AZ en is van de dezelfde lichting als Calvin Stengs en Teun Koopmeiners. Daarvoor kwam hij uit voor PSCK uit Zaandam. Hoedemakers werd in het seizoen 2017/’18 door John van den Brom meegenomen op trainingskamp in het Spaanse Estepona, maar zou nooit doorbreken in Alkmaar.

Hij speelde (in 2018) één duel in de Eredivisie en kwam voornamelijk uit voor Jong AZ, waarmee hij in 2017 kampioen werd van de Tweede Divisie. Hoedemakers speelde vijftien jeugdinterlands.