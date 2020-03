Live Champions League: Van Dijk en Wijnaldum in actie, spookduel in Parijs

Volg hier de duels uit de achtste finales van de Champions League en mis niks via onze uitgebreide live widget.

Op de woensdagavond vindt het miljardenbal plaats in Engeland en Frankrijk. Te beginnen in Engeland. Aldaar probeert Liverpool, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de gelederen, een 1-0 achterstand weg te poetsen tegen Atlético Madrid. The Reds kunnen, ondanks het coronavirus, steun verwachten van de supporters.

In de Franse hoofdstad zal het stadion leeg blijven. Een aderlating voor PSG. De Franse kampioen moet namelijk een 2-1 achterstand zien goed te maken tegen Borussia Dortmund. Het werd PSG nogal heet onder de voeten toen sterspeler Kylian Mbappé de laatste trainingen van zijn club miste, omdat hij ziek was. Uit voorzorg werd de wereldkampioen getest op corona. De test kwam negatief terug, dus zit Mbappé ’gewoon’ in de wedstrijdselectie voor het duel met Dortmund.

Programma & uitslagen

Alle duels uit de Champions League starten om 21.00 uur. De uitslag tussen haakjes is het resultaat uit het heenduel

Dinsdag 10 maart

RB Leipzig - Tottenham 3-0, (1-0)

- Tottenham 3-0, (1-0) Valencia - Atalanta Bergamo 3-4, (1-4)

Woensdag 11 maart

Liverpool - Atlético Madrid (0-1)

PSG - Dortmund (1-2)

Dinsdag 17 maart

Juventus - Lyon (1-0)

Manchester City - Real Madrid (2-1)

Woensdag 18 maart