Statistieken Champions League: Liverpool eruit, PSG verder

Georginio Wijnaldum Ⓒ AFP

Liverpool is uitgeschakeld in de Champions League. In de achtste finale verloor de Engelse topclub op eigen veld na verlenging van Atlético Madrid, 2-3. De Spanjaarden hadden het eerste duel ook gewonnen, 1-0. Liverpool was de finalist van 2018 en de winnaar van 2019 van het toernooi.