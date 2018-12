Pistons nemen afscheid van coach, Knicks halen nieuwe

Onder leiding van de 58-jarige Amerikaan haalden de Pistons alleen in het seizoen 2015-2016 de play-offs, waarin ze in de eerste ronde kansloos waren tegen Cleveland Cavaliers (0-4). In de andere drie seizoenen greep Van Gundy met zijn ploeg steeds net naast een plek in de play-offs.

"We hebben de afgelopen twee jaar geen progressie gezien'', zei eigenaar Tom Gores. "Van Gundy wilde zelf graag doorgaan en zijn contract uitdienen, maar we vinden dat een verandering noodzakelijk is.''

New York Knicks heeft juist een nieuwe coach gevonden. De ploeg uit New York presenteerde David Fizdale als opvolger van Jeff Hornacek, die vorige maand moest vertrekken. Fizdale (43) werd in november ontslagen bij Memphis Grizzlies, nadat hij die ploeg vorig seizoen naar de play-offs had geleid. Als assistent bij Miami Heat maakte hij twee kampioenschappen mee, in 2012 en 2013.