Mathieu van der Poel superieur: ’Ik had wat recht te zetten’

Wielrennen

Mathieu van der Poel slaat toe in derde etappe Tirreno

Mathieu van der Poel heeft de derde rit in de Tirreno Adriatico gewonnen. De Nederlander was in de sprint de snelste in de 219 kilometer lange etappe van Monticiano naar Gualdo Tadino. In de eindsprint klopte hij onder meer Wout van Aert en Davide Ballerini.