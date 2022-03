AZ na zege bij NEC op een punt van Feyenoord

De Zweed zette de ploeg van trainer Pascal Jansen al in de 8e minuut op voorsprong. Kort voor rust maakte de Braziliaan Rodrigo Guth met een kopbal gelijk. Maar in de 70e minuut was het via Karlsson opnieuw raak voor de Alkmaarders. Die zagen de Noor Hakon Evjen niet veel later er nog 1-3 van maken. Voor AZ was het de vijfde competitiezege op rij. NEC, negende in de Eredivisie, is vooral uit succesvol. In de Goffert won het dit seizoen pas twee keer.

Het eerste doelpunt van Karlsson werd fel betwist omdat de Zweed voordat hij raak schoot de bal met zijn arm leek te beroeren. De VAR was niet overtuigd en arbiter Bas Nijhuis keurde de treffer goed. Het was een meevaller voor AZ, dat met de bekernederlaag tegen Ajax donderdag een einde zag komen aan een reeks van achttien duels zonder nederlaag.

Aandringen

De eerste goede mogelijkheid voor NEC was een schot van verdediger Bart van Rooij dat net voorlangs het doel van Peter Vindahl Jensen ging. Kort voor rust viel de gelijkmaker. De Braziliaan Guth kopte raak uit een corner van Lasse Schöne.

Kort na rust miste NEC’er Souffian El Karouani van dichtbij de kans op de 2-1. AZ drong naarmate de tweede helft vorderde meer aan. Karlsson zag een schot knap verwerkt door Mattijs Branderhorst. In de 70e minuut was het diezelfde Zweed die de NEC-doelman verraste met een schot in de korte hoek: 1-2. Zes minuten later was het duel na een treffer van Evjen, zijn eerste dit seizoen, beslist.

De achterstand van AZ op koploper Ajax bedraagt 9 punten.

AZ’er Karlsson erkent: raakte bal met mijn hand

Het openingsdoelpunt van AZ in Nijmegen tegen NEC werd fel betwist door de thuisploeg. De maker, Jesper Karlsson, kon dat begrijpen. „Ja, ik raakte ’m met mijn hand”, erkende de Zweed bij ESPN. AZ won het duel met 3-1.

„De bal kwam eerst tegen mijn schouder en toen inderdaad tegen mijn hand”, gaf Karlsson toe. Hij voelde niet de aandrang dat arbiter Nijhuis te vertellen. „Nee, ook niet door de adrenaline die op zo’n moment door je heen gaat. Bovendien weet ik ook niet precies hoe de regels zijn. Ik raakte ’m in ieder geval eerst met mijn schouder. En de VAR kon het blijkbaar ook niet goed zien.”

Soms zit het mee, soms zit het tegen, concludeerde Karlsson, die later nog een tweede treffer maakte. AZ-trainer Pascal Jansen liet de vraag onbeantwoord. „De VAR vond het geen hands. Zegt Jesper van wel? Dan zal het wel, het is een eerlijke jongen”, aldus Jansen, die ontevreden was over zijn ploeg. „Met name voor de rust stoorde ik me aan de arrogantie waarmee we voetbalden.”