Sport Kort: dubbel doel voor Nederlandse waterpolosters

Hockey: Oranje wint ook tweede duel

08:52 uur: de Nederlandse hockeysters hebben ook in hun tweede wedstrijd in de Pro League in winst omgezet. Oranje versloeg China in Changzhou met 4-2, nadat het een dag eerder al met 3-0 had gewonnen van de Aziatische ploeg. De vrouwen van bondscoach Alyson Annan wonnen afgelopen jaar de eerste editie van de Pro League.

Oranje kwam in het eerste kwart een tikkeltje fortuinlijk op voorsprong, toen een voorzet van Laura Nunnink via de stick van een Chinese in het doel vloog. Marloes Keetels wist in het tweede kwart een min of meer mislukte strafcorner van Frédérique Matla alsnog te promoveren tot een doelpunt. Vlak voor rust deed China iets terug, maar in de tweede helft liep de ploeg van Annan weer weg bij het gastland door treffers van Lidewij Welten en Matla. Keepster Anne Veenendaal moest zo'n 5 minuten voor tijd nog een tegentreffer incasseren.

Na Ilse Kappelle debuteerde ook de 20-jarige aanvalster Pien Dicke van SCHC in Oranje. Over twee weken vervolgen de hockeysters de Pro League in en tegen de Verenigde Staten.

Tennis: Pliskova wint weer in Brisbane

07:46 uur: tennisster Karolina Pliskova heeft voor de derde keer het WTA-toernooi van Brisbane op haar naam geschreven. De nummer 2 van de wereld versloeg in de finale de Amerikaanse Madison Keys in drie sets: 6-4 4-6 7-5. Pliskova was vorig jaar ook al de beste in de Australische stad, nadat ze in 2017 het toernooi voor het eerst had gewonnen.

De 27-jarige Tsjechische vierde in Brisbane haar zestiende titel op de WTA Tour. Vorig seizoen won ze vier toernooien. Na haar zege in Brisbane haalde ze toen de halve finales op de Australian Open, waarin Naomi Osaka te sterk was. Pliskova versloeg de Japanse zaterdag in Brisbane in de halve finales, nadat ze in de tweede set een matchpoint had overleefd: 6-7 (10), 7-6 (3) en 6-2. Keys haalde de eindstrijd met een zege op de Tsjechische Petra Kvitova (3-6, 6-2 en 6-3).

Karolina Pliskova is in Brisbane opnieuw de sterkste. Ⓒ EPA

Waterpolo: dubbel doel voor Nederland

07:02 uur: de Nederlandse waterpolosters hebben op het EK in Boedapest, dat zondag begint, een dubbel doel. De ploeg van bondscoach Arno Havenga gaat niet alleen op jacht naar titelprolongatie, maar ook naar een ticket voor de Olympische Spelen. De kampioen van Europa kwalificeert zich voor Tokio 2020. De tweede plaats volstaat ook als Spanje, al zeker van deelname aan de Spelen, het goud pakt.

De waterpolosters pakten zo'n anderhalf jaar geleden in Barcelona na drie verloren finales op rij (EK 2014, WK 2015, EK 2016) de Europese titel. Na het teleurstellend verlopen WK van afgelopen jaar in Zuid-Korea (zevende) haalde Havenga al zijn internationals naar Zeist, om gezamenlijk toe te werken naar de Spelen. Als het Oranje ook op het EK niet lukt om zich te plaatsen, krijgt het in maart nog een vierde en laatste kans op het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst.

De waterpolosters openen het EK om 17.30 uur tegen Israël. Ze spelen in de groep ook tegen Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje. Voor de mannen begint het EK dinsdag tegen Roemenië. De waterpoloërs treffen daarna Rusland en Servië.