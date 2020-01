Sport Kort: Guidetti naar Tokio met Turkse volleybalsters

Volleybal: Guidetti pakt olympisch ticket met Turkije

21.19 uur: De Turkse vrouwen hebben op het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn het startbewijs voor de Olympische Spelen in Tokio gepakt. De ploeg van Giovanni Guidetti, die in het verleden Oranje onder zijn hoede had, liet in de eindstrijd van het OKT Duitsland met 3-0 kansloos: 25-17 25-19 25-22. De partij duurde slechts een uur en 13 minuten.

Duitsland was zaterdag nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Nederland, dat voor eigen publiek teleurstelde en met 3-0 verloor. Turkije was in de halve finales in een zenuwslopende vijfsetter Polen maar net de baas. De Turkse ploeg overleefde in dat duel vijf matchpoints.

Jonathan Okita is matchwinnaar voor NEC tegen FC Den Bosch. Ⓒ BSR Agency

Voetbal: NEC boekt kleine zege op FC Den Bosch

20.20 uur: NEC heeft zich in de brede subtop van de Keuken Kampioen Divisie gemeld. In de eigen Goffert werd Den Bosch met 1-0 verslagen, waardoor NEC van de tiende naar de achtste plek steeg. De Duitse aanvaller Jonathan Okita maakte vlak voor rust het doelpunt. Daarmee bezorgde hij NEC de negende zege van het seizoen. NEC gaat, samen met Telstar, aan de leiding in de derde periode.

Eerder op de dag slaagde Go Ahead Eagles, de nummer 5, er niet in de thuiswedstrijd tegen Almere City te winnen. Het werd in Deventer 1-1. De Griek James Efmorfidis bracht Almere in de 73e minuut aan de leiding, twee minuten later maakte Adrian Edqvist gelijk.

Petra Kvitova Ⓒ EPA

Tennis : Na Djokovic haakt ook Kvitova af in Adelaide

12.00 uur Tennisster Petra Kvitova heeft zich afgemeld voor het WTA-toernooi in Adelaide. De nummer 7 van de wereld geeft de voorkeur aan een week rust in de aanloop naar de Australian Open, waar ze vorig jaar de finale haalde. De 29-jarige Tsjechische moest het daarin afleggen tegen de Japanse Naomi Osaka.

Kiki Bertens, die afgelopen week in Brisbane in de kwartfinales strandde, begint in Adelaide tegen de Griekse Maria Sakkari. Op de US Open van 2017 verloor de Westlandse in de eerste ronde van Sakkari.

Novak Djokovic meldde zich zaterdag al af voor het ATP-toernooi in de Australische stad. De Serviër, nummer 2 van de wereld, neemt even rust om bij te komen van het toernooi om de ATP Cup waar hij met zijn land de finale haalde. De Australiër Alex de Minaur is nu de nummer 1 van de plaatsingslijst in Adelaide.

Archieffoto: Rhonex Kipruto Ⓒ Reuters

Atletiek: mijlpalen op tien kilometer

11:32 uur: De Keniaanse atleten Rhonex Kipruto en Sheila Chepkirui hebben in Valencia beiden het wereldrecord op de 10 kilometer verbeterd. De 20-jarige Kipruto zegevierde bij de mannen in 26 minuten en 24 seconden. Hij was daarmee 14 seconden sneller dan Joshua Cheptegei, die zes weken geleden in dezelfde Spaanse stad naar 26.38 liep.

Op een ander parcours door Valencia liep Kipruto nóg sneller. Hij klokte na 5 kilometer 13.18, ook een wereldrecord. De tweede 5 kilometer ging in 13.06 nog iets sneller, maar komt niet in aanmerking voor een wereldrecord. Kipruto pakte vorig jaar bij de WK op de baan in Doha brons op de 10.000 meter. De Oegandees Cheptegei veroverde daar de wereldtitel. De Zwitser Julian Wanders liep in Valencia naar de derde plek in in een Europees record van 27.13.

Bij de vrouwen bleven drie atletes onder de 30 minuten, ook een unicum in een wegwedstrijd. De 29-jarige Chepkirui won in 29 minuten en 42 seconden, één seconde sneller dan landgenote Joyciline Jepkosgei in 2017 in Praag. Rosemary Wanjiru en Norah Jeruto, beiden ook uit Kenia, kwamen respectievelijk als tweede en derde over de finish in 29.46

Hockey: Oranje wint ook tweede duel

08:52 uur: de Nederlandse hockeysters hebben ook in hun tweede wedstrijd in de Pro League in winst omgezet. Oranje versloeg China in Changzhou met 4-2, nadat het een dag eerder al met 3-0 had gewonnen van de Aziatische ploeg. De vrouwen van bondscoach Alyson Annan wonnen afgelopen jaar de eerste editie van de Pro League.

Oranje kwam in het eerste kwart een tikkeltje fortuinlijk op voorsprong, toen een voorzet van Laura Nunnink via de stick van een Chinese in het doel vloog. Marloes Keetels wist in het tweede kwart een min of meer mislukte strafcorner van Frédérique Matla alsnog te promoveren tot een doelpunt. Vlak voor rust deed China iets terug, maar in de tweede helft liep de ploeg van Annan weer weg bij het gastland door treffers van Lidewij Welten en Matla. Keepster Anne Veenendaal moest zo'n 5 minuten voor tijd nog een tegentreffer incasseren.

Na Ilse Kappelle debuteerde ook de 20-jarige aanvalster Pien Dicke van SCHC in Oranje. Over twee weken vervolgen de hockeysters de Pro League in en tegen de Verenigde Staten.

Karolina Pliskova is in Brisbane opnieuw de sterkste. Ⓒ EPA

Tennis: Pliskova wint weer in Brisbane

07:46 uur: tennisster Karolina Pliskova heeft voor de derde keer het WTA-toernooi van Brisbane op haar naam geschreven. De nummer 2 van de wereld versloeg in de finale de Amerikaanse Madison Keys in drie sets: 6-4 4-6 7-5. Pliskova was vorig jaar ook al de beste in de Australische stad, nadat ze in 2017 het toernooi voor het eerst had gewonnen.

De 27-jarige Tsjechische vierde in Brisbane haar zestiende titel op de WTA Tour. Vorig seizoen won ze vier toernooien. Na haar zege in Brisbane haalde ze toen de halve finales op de Australian Open, waarin Naomi Osaka te sterk was. Pliskova versloeg de Japanse zaterdag in Brisbane in de halve finales, nadat ze in de tweede set een matchpoint had overleefd: 6-7 (10), 7-6 (3) en 6-2. Keys haalde de eindstrijd met een zege op de Tsjechische Petra Kvitova (3-6, 6-2 en 6-3).

Arno Havenga, de bondscoach van de Nederlandse waterpolosters. Ⓒ ANP

Waterpolo: dubbel doel voor Nederland

07:02 uur: de Nederlandse waterpolosters hebben op het EK in Boedapest, dat zondag begint, een dubbel doel. De ploeg van bondscoach Arno Havenga gaat niet alleen op jacht naar titelprolongatie, maar ook naar een ticket voor de Olympische Spelen. De kampioen van Europa kwalificeert zich voor Tokio 2020. De tweede plaats volstaat ook als Spanje, al zeker van deelname aan de Spelen, het goud pakt.

De waterpolosters pakten zo'n anderhalf jaar geleden in Barcelona na drie verloren finales op rij (EK 2014, WK 2015, EK 2016) de Europese titel. Na het teleurstellend verlopen WK van afgelopen jaar in Zuid-Korea (zevende) haalde Havenga al zijn internationals naar Zeist, om gezamenlijk toe te werken naar de Spelen. Als het Oranje ook op het EK niet lukt om zich te plaatsen, krijgt het in maart nog een vierde en laatste kans op het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst.

De waterpolosters openen het EK om 17.30 uur tegen Israël. Ze spelen in de groep ook tegen Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje. Voor de mannen begint het EK dinsdag tegen Roemenië. De waterpoloërs treffen daarna Rusland en Servië.