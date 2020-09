De cijfers zijn duidelijk. Ⓒ ANP/HH

TILBURG - De eerste Europese thuiswedstrijd van Willem II in vijftien jaar is uitgelopen op een grote deceptie. Rangers FC was met 0-4 te sterk in het lege Koning Willem II-stadion. Anders dan de uitslag doet vermoeden, waren de Tilburgers zeker niet kansloos en dat besef frustreerde aanvoerder Jordens Peters.