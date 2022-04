Sport Kort: Dallas, Phoenix en Philadelphia verder in play-offs NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Dallas, Phoenix en Philadelphia verder in play-offs NBA

07.28 uur: De basketballers van Dallas Mavericks hebben voor het eerst sinds 2011 de tweede ronde van de play-offs bereikt. Ze boekten tegen Utah Jazz de vierde zege in zes duels (98-96). Luka Doncic en Jalen Brunson maakten 24 punten voor de winnende ploeg.

Dallas Mavericks stuit in de halve finale van de Western Conference op Phoenix Suns, een van de favorieten voor de titel van de NBA. Phoenix versloeg New Orleans Pellicans (115-109) en nam zo een beslissende voorsprong van 4-2 in de best-of-seven-serie. De Suns kwamen in het laatste deel van de wedstrijd terug van een achterstand van 12 punten.

Ook Philadelphia 76ers plaatsten zich voor de volgende ronde van de play-offs. Ze waren voor de vierde keer in zes duels te sterk voor Toronto Raptors (132-97). Miami Heat wordt de tegenstander van de Philadelphia 76ers in de halve finale van de Eastern Conference.