Sport Kort: Tennisster uit Kirgizië tot 2029 geschorst wegens matchfixing

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Henderson klopt Vollering in proloog in Luxemburg

19.21 uur: De Britse wielrenster Anna Henderson heeft Demi Vollering van de zege afgehouden in de proloog van het Festival Elsy Jacobs. De Britse renster van Jumbo-Visma was in de korte tijdrit in de driedaagse etappekoers in Luxemburg 2,53 seconde sneller dan de Nederlandse van SD Worx. De Italiaanse Silvia Persico werd derde.

De proloog werd vorig jaar gewonnen door Lorena Wiebes. De renster en haar team DSM staan dit jaar niet aan de start. Ook Emma Norsgaard, de Deense winnares van de etappekoers vorig jaar, doet nu niet mee. Het Festival Elsy Jacobs duurt tot en met zondag.

Tennisster uit Kirgizië tot eind 2029 geschorst voor matchfixing

18.35 uur: Ksenia Palkina uit Kirgizië is tot eind 2029 geschorst wegens matchfixing. De 32-jarige Palkina is de voormalig nummer 163 van de wereld. Ze heeft toegegeven in 2018 en 2019 wedstrijden te hebben gemanipuleerd.

Volgens de International Tennis Integrity Agency, de organisatie die matchfixing in het tennis bestrijdt, mag Palkina pas in november van 2029 weer in actie komen. Bovendien moet ze een boete van bijna 12.000 euro betalen. Palkina was al voorlopig geschorst en kwam in september van 2019 voor het laatst in actie.

Sagan kan trainingen hervatten

17.22 uur: Peter Sagan kan zijn trainingen hervatten. De 32-jarige Slowaak van TotalEnergies miste een groot deel van het voorjaar omdat hij na een coronabesmetting in januari een trainingsachterstand had opgelopen. Hij werd in maart uit koers gehaald in de Tirreno-Adriatico.

Sagan werd door het medische team van TotalEnergies onderworpen aan een onderzoeksprotocol omdat de renner „in het begin van het seizoen niet beschikte over zijn volledige fysieke en fysiologische capaciteiten”, meldde de Franse ploeg. Na analyse van de testresultaten gaf de medische staf groen licht aan de renner om „geleidelijk aan” de training te hervatten.

De drievoudig wereldkampioen zal van 12 mei tot 5 juni verder werken aan zijn voorbereiding in het Amerikaanse Utah. Sagan, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij TotalEnergies, hoopt daarna deel te nemen aan de Ronde van Zwitserland en de Tour de France.

EK voor volleybalsters naar België, Italië, Duitsland en Estland

16.38 uur: De EK volleybal voor vrouwen worden volgend jaar in België, Italië, Duitsland en Estland gehouden. In alle vier gastlanden wordt een poule met zes landenploegen afgewerkt. België en Italië hebben de achtste en kwartfinales toegewezen gekregen. De eindronde heeft plaats in België, waar de halve finales en strijd om de medailles plaatsvinden.

Behalve de vier gastlanden is ook de top-8 van de EK van vorig jaar geplaatst. De overige twaalf deelnemers komen uit een kwalificatietoernooi. De Nederlandse volleybalsters zijn zeker van deelname. Zij eindigden vorig jaar als vierde op het EK in Servië, Bulgarije, Roemenië en Kroatië. De data van het EK zijn door de Europese volleybalbond CEV nog niet bekendgemaakt.

Squashsters missen finale EK landenteams in eigen land

14.33 uur: De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het EK voor landenteams in Eindhoven. In de halve finale was Engeland, dat 40 van de 42 voorgaande edities won, veel te sterk: 3-0.

Megan van Drongelen verloor haar partij in drie games van Lucy Turmel. Fleur Maas maakte het haar tegenstander Sarah-Jane Perry wel wat moeilijker en wist als enige nog een game te pakken. In de laatste wedstrijd, die er al niet meer toe deed, verloor Juliette Permentier van Jasmine Hutton.

Oranje neemt het in de strijd om de derde plek op tegen Wales of Frankrijk.

Tsjakadoea grijpt naast medaille op openingsdag EK judo

14.21 uur: Het is Tornike Tsjakadoea op de EK judo in Sofia niet gelukt een medaille te veroveren. De 25-jarige Tsjakadoea verloor in de herkansingen van de klasse tot 60 kilogram van Balabay Aghayev uit Azerbeidzjan. De Nederlander liep in de golden score, de verlenging, tegen zijn derde straf aan. Aghayev had pas één straf achter zijn naam staan.

Tsjakadoea, die in de kwartfinales had verloren, had twee rondes moeten winnen in de herkansingen om een bronzen plak te pakken. Aghayev neemt het in de strijd om een medaille op tegen een verliezer van een halve finale.

Door de nederlaag van Tsjakadoea zit de eerste dag van de EK in Bulgarije erop voor de Nederlandse judoka’s. Eerder op de dag werden lichtgewichten Amber Gersjes (tot 48 kilogram) en Pleuni Cornelisse (tot 57 kilogram) al in de eerste ronde uitgeschakeld. Het toernooi duurt tot en met zondag.

Rangnick verkast van Man United naar Oostenrijk

13.38 uur: Ralf Rangnick is de nieuwe bondscoach van de nationale ploeg van Oostenrijk. De huidige interim-trainer van Manchester United moet zijn nieuwe landenploeg naar het EK van 2024 in Duitsland leiden.

De 63-jarige Rangnick maakt bij Manchester United aan het einde van het seizoen plaats voor Erik ten Hag, die bij Ajax afscheid wil nemen met de landstitel. Rangnick vertelde donderdag nog dat hij als adviseur aan United verbonden blijft.

Oostenrijk was op zoek naar een nieuwe bondscoach. Franco Foda stapte vorige maand op nadat het hem niet was gelukt de Oostenrijkers naar het WK van eind dit jaar in Qatar te leiden.

FIFA-baas Infantino bezoekt Mexico, gastland van WK 2026

12.05 uur: FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft een bezoek gebracht aan Mexico, een van de drie gastlanden van het WK voetbal in 2026. Hij sprak met onder anderen president Andrés Manuel Lopez Obrador en voorzitter Yon de Luisa van de Mexicaanse voetbalbond.

Infantino bracht daarnaast een bezoek aan het Aztekenstadion in Mexico-Stad. In dat iconische stadion leidde de Braziliaan Pelé zijn land in 1970 naar de wereldtitel, ten koste van Italië. Zestien jaar later versloeg het Argentinië van Diego Maradona er in de WK-finale West-Duitsland.

Het WK van 2026 wordt voor het eerst in drie landen gehouden. Naast Mexico zijn dat de Verenigde Staten en Canada. Een andere primeur is het aantal deelnemende landen: 48 in plaats van de 32 die eind dit jaar aan de eindronde in Qatar meedoen.

De finale zal ditmaal niet in het Aztekenstadion worden gespeeld. Vanaf de kwartfinales worden alle duels in de VS afgewerkt. De finale is in het MetLife Stadium in New York.

Judoka’s Gersjes en Cornelisse verliezen eerste partij op EK

10.16 uur: Voor judoka’s Amber Gersjes en Pleuni Cornelisse zit de EK judo in Sofia er al na één wedstrijd op. Gersjes werd vroegtijdig uitgeschakeld in de klasse tot 48 kilogram, voor Cornelisse was er een vroege aftocht in de klasse tot 57 kilogram.

Het 24-jarige lichtgewicht Gersjes verloor in Bulgarije in de eerste ronde van de klasse tot 48 kilogram van de Turkse Sila Ersin. Gersjes kreeg in de golden score, de verlenging, haar derde straf.

Cornelisse (22) redde het niet in de openingsronde tegen de Oekraïense Daria Bilodid, die op de Olympische Spelen van Tokio nog brons pakte. Ze verloor op ippon.

De EK judo duren tot en met zondag.

Amerikaan Hunter Armstrong zwemt wereldrecord op 50 meter rugslag

09.30 uur: De Amerikaanse zwemmer Hunter Armstrong heeft het wereldrecord op de 50 meter rugslag verbeterd. Hij tikte na een kwalificatiewedstrijd voor de WK in Boedapest aan na 23,71. Het oude record stond sinds vorig jaar mei op naam van de Rus Kliment Kolesnikov (23,80).

De wereldkampioenschappen worden van 18 juni tot en met 3 juli in de hoofdstad van Hongarije gehouden.

Dallas, Phoenix en Philadelphia verder in play-offs NBA

07.28 uur: De basketballers van Dallas Mavericks hebben voor het eerst sinds 2011 de tweede ronde van de play-offs bereikt. Ze boekten tegen Utah Jazz de vierde zege in zes duels (98-96). Luka Doncic en Jalen Brunson maakten 24 punten voor de winnende ploeg.

Dallas Mavericks stuit in de halve finale van de Western Conference op Phoenix Suns, een van de favorieten voor de titel van de NBA. Phoenix versloeg New Orleans Pellicans (115-109) en nam zo een beslissende voorsprong van 4-2 in de best-of-seven-serie. De Suns kwamen in het laatste deel van de wedstrijd terug van een achterstand van 12 punten.

Ook Philadelphia 76ers plaatsten zich voor de volgende ronde van de play-offs. Ze waren voor de vierde keer in zes duels te sterk voor Toronto Raptors (132-97). Miami Heat wordt de tegenstander van de Philadelphia 76ers in de halve finale van de Eastern Conference.