Talentencoach Martin Haar gelooft in aanwinst Feyenoord: ’Calvin Stengs gouden greep’

„Stengs is een speler die in staat is met één beweging twee man af te schudden en een speler voor de keeper te zetten. Hij heeft inzicht, bezit een steekpass en kan echt een meerwaarde voor Feyenoord worden”, zegt Haar, die de aanvallende middenvelder op zijn zestiende al in Jong AZ liet debuteren in de Tweede Divisie. „Dat was in een lichting met Owen Wijndal, Teun Koopmeiners en Myron Boadu.”

Stengs kwam maandag verrassend tot een mondeling akkoord met Feyenoord, terwijl heel België verwachtte dat hij zijn handtekening zou gaan zetten bij Royal Antwerp. Bij die ploeg, gecoacht door Mark van Bommel, was hij al een jaar huurspeler en lag een vierjarig contract voor hem klaar en rekende ook technisch directeur Marc Overmars op zijn komst.

Overval op pupil

Omdat beide partijen formeel nog niet rond waren en er nog wat haken en ogen bestonden, kreeg Feyenoord de kans om een overval te plegen en de voormalige pupil van Slot (in zijn AZ-tijd) weg te kapen. Feyenoord moest daarvoor aan dezelfde voorwaarden voldoen als Antwerp: een transfersom aan zijn feitelijke werkgever OGC Nice van zes miljoen euro met een bonus van een miljoen euro en een doorverkooppercentage van 30 procent. Stengs zelf wil hetzelfde salaris ontvangen als bij Nice, zo’n 1,2 miljoen euro netto. De speler wordt later vandaag gepresenteerd in De Kuip.

Haar vindt het een slimme zet. „Op zijn zestiende jaar zat er bij hem achter elke bal al een gedachte. Hij moest alleen fysiek nog sterker worden. Later heeft hij onder Arne Slot ook geweldig gespeeld in het eerste van AZ. Er was een wedstrijd in De Kuip tégen Feyenoord waarin hij ook fantastisch was. En we hoeven toch niet te twijfelen aan het inzicht van Slot? Als hij denkt dat hij niet geschikt zou zijn voor dit Feyenoord, haalt Feyenoord hem niet. Stengs was altijd een meerwaarde voor de ploeg”, zegt Haar, die ook heeft meegekregen hoe graag Van Bommel en Overmars hem wilden vastleggen bij Antwerp. „Voor die ploeg was hij het afgelopen jaar ook belangrijk. Ze werden kampioen…”