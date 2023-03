Franse bond presenteert Renard als bondscoach voetbalsters

De 54-jarige Renard leidt de Franse voetbalsters op het WK dat van 20 juli tot en met 20 augustus wordt gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland. De Franse voetbalsters nemen een jaar later in ieder geval deel aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Renard maakte dinsdag zijn laatste wedstrijd mee als bondscoach van Saudi-Arabië, dat op het WK van 2022 in Qatar stuntte met een zege op de latere wereldkampioen Argentinië in de groepsfase. Bolivia was in Riyadh in een vriendschappelijke wedstrijd met 2-1 te sterk. Hij werkte eerder als bondscoach van Zambia, Ivoorkust en Marokko. Zowel met Zambia (2012), als met Ivoorkust (2015) won hij de Afrika Cup.