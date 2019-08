Opnieuw goud voor Viviani in Alkmaar

Yves Lampaert veroverde in het winderige Noord-Holland zilver. De Belg legde het in een sprint-a-deux af tegen zijn ploeggenoot van Deceuninck–Quick-Step.

Het is opvallend genoeg niet het eerste succes van Viviani in Alkmaar. In 2008 kroonde hij zich op de wielerbaan van de kaasstad al tot Europees kampioen op de scratch en de ploegkoers.

Dylan Groenewegen, de kopman van de Oranje-equipe, was de beste Nederlander. De sprinter kon zich niet echt meer motiveren voor de sprint van het uitgedunde peloton om de vierde positie. Hij eindigde uiteindelijk als twaalfde.

Dylan Groenewegen komt als beste Nederlander over de streep. Ⓒ ANP

De Nederlandse ploeg was voortdurend in de achtervolging in de race over 172 kilometer met start en finish in Alkmaar. Ackermann, Viviani en Lampaert bleven als laatste over van een omvangrijke kopgroep, waarvan ook Sebastian Langeveld deel uitmaakte. Met dank aan de Nederlandse ploeg kwam het peloton op zeventien seconden van de vluchters. Vervolgens kregen Ackermann, Viviani en Lampaert toch weer de gelegenheid om vijftig seconden uit te lopen.

Zo’n 10 kilometer voor de finish kregen de Nederlandse renners op kop van het peloton nog even hulp van Noorse en Franse collega’s. Het peloton gaf zich echter definitief gewonnen toen het verschil 3 kilometer voor de finish nog een halve minuut bedroeg.

Het EK-podium, met van links naar rechts: Yves Lampaert, Elia Viviani en Pascal Ackermann. Ⓒ BSR Agency

Lampaert wist dat hij kansloos was in een sprint met Viviani en Ackermann. De Belg demarreerde met de finish in zicht maar kreeg de Italiaanse sprinter Viviani mee. Hij had al snel door dat de tweede plaats het hoogst haalbare was.

„We hebben geen grip op de wedstrijd gekregen”, luidde de conclusie van bondscoach Koos Moerenhout. De Nederlandse ploeg hoopte dat Dylan Groenewegen in Alkmaar het voorbeeld kon volgen van Amy Pieters, die zaterdag wel de Europese titel veroverde. „Maar we kregen maar niet de controle”, zei Moerenhout voor de camera van de NOS. „Die heb je wel nodig om mee te doen en te winnen.”

Elia Viviani en bondscoach Davide Cassani. Ⓒ BSR Agency

Sebastian Langeveld was de enige Nederlander in een kopgroep die lang de koers bepaalde. „Ik was eigenlijk niet de juiste man daar. Het was mooi geweest als Dylan er ook bij was geweest. Nu kon ik niet meer doen dan wachten en een beetje het tempo verstoren.”

Onder aanvoering van de Nederlandse renners kwam het peloton op 17 seconden van de kopgroep. „ aar we konden het gat niet dichten”, besefte Moerenhout. Vervolgens had Langeveld geen antwoord op een vluchtpoging van Viviani, Ackermann en Lampaert. „Ik moest passen, zij waren de sterkste in koers.”